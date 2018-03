5400 Biotonnen für Eberswalde

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Ab Mitte April werden in der Barnimer Kreisstadt etwa 5400 Biotonnen verteilt. Zumindest vorerst stellt die Barnimer Dienstleistungsgesellschaft für die Inanspruchnahme des erweiterten Angebotes keine zusätzlichen Gebühren in Rechnung.

Die letzte verbliebene Grünannahmestelle der Stadt Eberswalde, zu finden an der Poratzstraße in Nordend, ist bereits seit Anfang März wieder geöffnet und wird von Kleingärtnern rege genutzt. Wer sich das Schlangestehen vor der Abgabe seines Rasenschnitts sparen will, hat in der Barnimer Kreisstadt neben der Fahrt zur ehemaligen Mülldeponie in Ostende bald eine Alternative mehr: die Biotonne

Was in Wandlitz seit 2016 sowie in Ahrensfelde und Panketal seit 2017 einwandfrei funktioniere und stark nachgefragt sei, werde auch in Eberswalde bestens funktionieren, gibt sich Christian Mehnert, Geschäftsführer der Barnimer Dienstleistungsgesellschaft (BDG), felsenfest überzeugt. Den Stadtverordneten hat er jüngst über den Stand der Vorbereitungen berichtet. Es gebe aber einen gewaltigen Unterschied zu den Kommunen, die bisher am Pilotprojekt zur Einführung der Biotonne teilnehmen würden. „Die Siedlungsstruktur in Eberswalde ist eindeutig städtischer geprägt“, hebt er hervor. Die erste Schlussfolgerung daraus lautet: Zu den Ansprechpartnern der BDG gehören nicht allein die privaten Hausbesitzer, die sich eigenverantwortlich und auf eigene Kosten um die Entsorgung ihres Hausmülls kümmern, sondern auch alle Großvermieter. Die zweite Schlussfolgerung: Während die Biotonnen sonst überall im zweiwöchigen Rhythmus geleert werden, fahren die Abfallautos bei den Wohnblocks jede Woche vor.

Wer als Mieter Interesse an einer Biotonne habe, müsse zu seinem Vermieter Kontakt aufnehmen, führt Christian Mehnert aus. Ansonsten habe jeder Eberswalder Haushalt bereits Mitte März mit den aktuellen Gebührenbescheiden eine Information zum Thema erhalten. Die Tourenpläne würden im nächsten Amtsblatt der Stadt Eberswalde veröffentlicht, das am 11. April erscheine, teilt der Geschäftsführer der BDG mit. Die Nutzung der Biotonnen erfolge auf freiwilliger Basis, wer nicht mitmachen wolle, brauche nur Bescheid zu geben. Noch seien aus Eberswalde kaum Absagen eingetroffen. Damit liege die Barnimer Kreisstadt auf einer Wellenlänge mit den bisherigen Pilotkommunen, in denen der Anschlussgrad bei mehr als 80 Prozent betrage. In Wandlitz, Ahrensfelde und Panketal zusammen würden mittlerweile etwas mehr als 19 000 Behälter genutzt. In Wandlitz seien 2016 etwa 1700 Tonnen Bioabfall angefallen, in Ahrensfelde, Panketal und Wandlitz im vorigen Jahr bereits alles in allem 6100 Tonnen.

In Eberswalde wird die Entsorgung der Biotonnen am 2. Mai beginnen. Bis einschließlich 6. April besteht noch die Möglichkeit, den zusätzlichen Service abzuwählen - durch eine Nachricht an die BDG. Für jeden an der Biomüll-Entsorgung teilnehmenden Haushalt wird ein 120-Liter-Behälter zur Verfügung gestellt. In der Testphase seien keine variablen Größen bestellbar, erklärt Christian Mehnert. Die Stadtverordneten hatten darauf hingewiesen, dass sich gerade bei Kleingärtnern die Entsorgungsmengen saisonbedingt ändern würden. Auf die Abfallgebühren wirke sich die Einführung der Biotonnen erst einmal nicht aus, gibt der Geschäftsführer zu Protokoll. „Mit einer Gebührenerhöhung ist ab 2020 zu rechnen“, wagt er eine Prognose, die aber nicht mit Kreisverwaltung und Kreispolitik abgestimmt sei.

Biotonnen, die mit Hausmüll befüllt werden, bleiben ungeleert, kündigt Christian Mehnert an. Es sei erlaubt, in den Biotonnen Grün- und Küchenabfälle zu entsorgen. Auch sonstige organische Abfälle wie Küchenkrepp oder Sägemehl von unbehandeltem Holz wären in Ordnung, giftige Pflanzen wie Ambrosia oder Riesen-Bärenklau, Tierkadaver oder Fleischreste hingegen definitiv nicht.

www.kw.bdg-barnim.de