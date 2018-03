Marco Winkler

Oranienburg (MOZ) Die Bezirksgruppe Oberhavel des Blinden- und Sehbehindertenverbandes hat einen neuen Vorstand gewählt – und damit den alten bestätigt. Holger Dreher bleibt Vorsitzender und will auf der Suche nach neuen Herausforderungen für den Landesvorstand kandidieren.

Am Sonnabend wurde Rückschau auf die vergangenen vier Jahre gehalten, auf ein „lebendiges Miteinander“, wie Holger Dreher sagte. „Die vielfältige, ehrenamtlich erbrachte Arbeit in unserer Bezirksgruppe hat dazu beigetragen, den Menschen, die mit einer Erblindung oder mit dem Verlust eines Teiles ihres Sehvermögens konfrontiert wurden, hilfreich zur Seite zu stehen.“

Die Bezirksgruppe berät und hilft bei medizinischen sowie rechtlichen Fragen, um ein Stück Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit zu vermitteln – und das ohne darauf zu achten, ob jemand Mitglied ist oder nicht. Die Zahlen der Ehrenamtlichen gehen allerdings seit Jahren zurück. Gab es 2014 noch mehr als 70 Mitglieder, sind es aktuell 55. Viele seien wegen ihres Alters, Krankheit oder weil sie weggezogen sind, ausgetreten, so Dreher. Zudem gab es seit 2014 zehn Todesfälle.

Viel beschäftigt hat die Bezirksgruppe das gerade von Behindertenverbänden vielfach kritisierte Bundesteilhabegesetz, das 2016 verabschiedet wurde. Auch Oberhaveler protestierten gegen das größte behinderten-politische Reformprojekt der letzten Jahre. „Es gibt immer noch viele Mängel im Gesetz“, so Holger Dreher, „für ein selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Behinderung.“

Zur Wahlversammlung im Oranienburger Bürgerzentrum machte der Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann (SPD) auf die Bedeutung des Verbandes aufmerksam. „Mit ihren Beratungsangeboten leisten sie eine wichtige Arbeit, mit ihren Vereinsaktivitäten tragen sie zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft bei“, so Lüttmann.

Barrierefreiheit und gleichwertige Lebensverhältnisse für Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft, das seien Themen, die gerade auch politisch aktuell sind. „Der Koalitionsvertrag der neuen Großen Koalition auf Bundesebene verspricht noch mehr Förderprogramme für gesellschaftliche Barrierefreiheit“, sagte Lüttmann. Zudem stellte er etwas in Aussicht: „Wir wollen die Einschränkungen des Wahlrechts für betreute Menschen endlich abschaffen.“ Kleiner, aber ebenfalls wichtiger Schritt für den Politiker: Neu anzumietende Wahlkreisbüros von Abgeordneten sollen zukünftig barrierefrei sein.

Neuigkeiten, die den Verband freuen dürfte, hat er sich die selbstbestimmte Teilhabe blinder und sehbehinderten Menschen in Oberhavel auf die Fahne geschrieben. Neben oftmals eher durch Gesetze durchzubringende Belange, geht es im Verband aber auch um Hilfe im Alltag, um kleine Dinge. So wird bei ganz praktischen Angelegenheiten wie der Beantragung eines Schwerbehindertenausweises oder der Erlangung von Blindengeld geholfen.

Holger Dreher hat dabei noch weitere Ambitionen. Seit 1984 engagiert er sich im Blinden- und Sehbehindertenverband. War er ab 1994 schon für zwölf Jahre im Landesvorstand, will er dort erneut hin. „Es war eine spannende Zeit“, sagt der Behindertenbeauftragte der Stadt Oranienburg.

Holger Dreher war es, der die beiden Bezirksgruppen Oranienburg und Gransee 2010 zusammenführte. Nach Jahren an der Basis hat der 54-Jährige nicht lange gezögert, als ihn Landesverband fragte, ob er sich der Wahl in diesem Herbst nicht stellen will. „Es gibt viele neue Herausforderungen“, so Dreher. „Da möchte ich mitgestalten.“