Preisgekrönter Gründermut

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Noch bis zum 28. April 2018 können sich Jungunternehmer aus den Landkreisen Barnim und Uckermark für den „Gründerpreis Barnim–Uckermark 2018“ bewerben. Dass sich Gründermut lohnt, zeigen Erfolgsgeschichten von Preisträgern der Region. Zu den Preisträgern 2017 gehören Marcel Schwichtenberg und Tanja Kaiser aus Angermünde.

Die Absolventen für ökologischen Landbau der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNE) haben sich mit einem Bioladen „Wildblume“ in der Angermünder Altstadt selbstständig gemacht. Der Gründermut der jungen Leute hat sich gelohnt. Inzwischen sind sie nicht nur zum zweiten Mal in Folge als „Bester Bioladen Deutschlands“ wiedergewählt worden, sie haben auch immer wieder neue Ideen und Konzepte, ihr Geschäft attraktiver und kundenfreundlicher zu machen und erweitern ihr Angebot. Zum Bioladen, dem vegetarischen Bistro mit Mittagstisch, Bioeis in der Saison und Kinderspielecke gibt es neuerdings auch frisch gemahlenen und aufgebrühten Biokaffee. „Das ist ein Wunsch, der häufig in unseren Kundenbefragungen geäußert wurde“, erzählt Marcel Schwichtenberg. Also haben die jungen Inhaber ihren Laden um eine Kaffeemühle und Siebdruckmaschine erweitert und wollen im Bistro eine Café-Ecke ausbauen. Geplant sind auch ein paar Sitzplätze nicht nur auf der Terrasse am Hinterhof, sondern auch vor dem Laden, der direkt gegenüber vom Marktplatz liegt.

Außerdem holen sie Kultur ins Geschäft, um hier einen Treffpunkt in der Altstadt zu bieten. Neben Ausstellungen bieten sie auch Raum und Rahmen für Lesungen, Filmvorführungen und Gesprächsrunden und wollen dieses Angebot noch weiter entwickeln.

„Ich denke, wir sind mit unserem Konzept auf dem richtigen Weg. Es ist harte Arbeit, aber es hat sich gelohnt, unseren Traum von der eigenen Existenzgründung zu verwirklichen“, sagt Marcel Schwichtenberg. Mut machen ihm vor allem die Kunden. Viele sind seit dem ersten Tag Stammkunden und schätzen laut Umfrage vor allem die Vielfalt, Qualität und Regionalität des Angebotes sowie den kundenfreundlichen Service.

Auch die Familienfreundlichkeit bekommt gute Noten. Hier gibt es für Kinder eine große Spielecke und Extrawünsche werden gern erfüllt, vom Lieferservice bis zu individuellen Produktwünschen. Auch immer mehr Touristen entdecken den liebevoll ausgestatteten Laden in der historischen Altstadt, der neben besonderen regionalen Spezialitäten im Angebot auch zum Verweilen einlädt. ⇥(dw)