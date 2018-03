Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Um „Traditionelle Osterbräuche“ geht es in einer Ausstellung in der Maria-Magdalenen-Kirche, die am Ostersonntag nach dem Gottesdienst eröffnet wird, der um 10.15 Uhr beginnt. Vorab hat der Kurator der Schau, der Unternehmer und Stadtverordnete Dietmar Ortel, am Montagvormittag zwölf Vorschüler und fünf Hortkinder aus dem evangelischen Kindergarten „Lasset die Kindlein zu mir kommen“ die Text- und Bildtafeln gezeigt und erläutert, auf denen es unter anderem um Herkunft, Sinn und Bedeutung des Eiertrudelns, des Stiepens, als des sanften Schlagens mit Weidenruten, oder des Waschens mit Wasser geht. „Ostern ist das wichtigste christliche Fest. Und es greift viele Rituale auf, die slawischen oder germanischen Ursprungs sind“, betonte er.

Die Ausstellung ist in Zusammenarbeit mit der Stadtkirchengemeinde, mit dem Oberschlesischen Landesmuseum, mit dem Pommerschen Landesmuseum, mit dem Sorbischen Museum und dem Schlesischen Museum zu Görlitz entstanden. Sie ist bis zum 10. Mai zu sehen. ⇥(sk)