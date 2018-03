Deutsche Bergleute in den Westkarpaten

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Wolgadeutsche, Karpatendeutsche, Donauschwaben – in ganz Europa haben sich deutsche Auswanderer seit dem Mittelalter angesiedelt. Unzufriedenheit mit den Lebensbedingungen in der Heimat, das Werben fremder Herrscher und ihre Arbeitskraft und die Hoffnung auf günstigere Verhältnisse zwischen Ostsee und Schwarzem Meer, Böhmerwald und Kaukasus, ließen sie aufbrechen. Die wichtigsten Migrationsrouten und Siedlungsgebiete zeigt ab 6. April die Ausstellung „Die Gerufenen“ im Fürstenwalder Museum.

Erstmals wird die Wanderausstellung damit in Brandenburg gezeigt, nachdem sie 2009 im Kronprinzenpalais in Berlin eröffnet und seitdem an wechselnden Standorten gezeigt wurde. Um das Tabu des Sprechens über Vertreibung zu brechen und jungen Menschen die Migrationsgeschichte der Deutschen erfahrbar zu machen, so Lothar Hoffrichter, stellvertretender Vorsitzender des Freundeskreises Haus Brandenburg, habe man sich gemeinsam mit dem Bund der Vertriebenen bemüht, die Ausstellung nach Fürstenwalde zu holen. „Die Vertreibung nach 1945 bleibt außen vor, gezeigt wird, was in den 800 Jahren davor war“, sagt dessen stellvertretender Kreisverbandsvorsitzender Wolfgang Löchelt.

Historische Fotografien und Texttafeln erzählen von Wanderung und Heimisch-Werden; den inhaltlichen Schwerpunkt bilden Entwicklungen, die zur Einwanderung reizten oder die von deutschen Siedlern verstärkt wurden: Bäderkultur und Waldnutzung in Böhmen, Bergbautechnik in den Westkarpaten, Weinanbau im Kaukasus. Über zwei Räume im Erd- und Obergeschoss erstreckt sich die Ausstellung; sie löst die Sonderausstellung „Unsere Stadt im 16. Jahrhundert“ ab, die am Ostersonntag endet.

„Wir hoffen, dass viele Schulklassen ins Museum kommen“, sagt Wolfgang Löchelt. Die Migrationsgeschichte der Deutschen seit dem Mittelalter sei in Brandenburg nämlich nicht Inhalt des Unterrichts. Ein die Ausstellung begleitendes Gesprächsforum am 15. Mai ist deshalb als Fortbildungsveranstaltung für Geschichtslehrer gedacht. „Die Zukunft“, begründet er, „wird nur umfassend gestaltet, wenn die Vergangenheit nicht vergessen wird.“ Denn dass sich Menschen auf den Weg machen und ihr finanzielles Glück im Ausland suchen, ergänzt Lothar Hoffrichter, sei nach wie vor aktuell.⇥(amd)

„Die Gerufenen“, 6. April bis 27. Juni, Di bis So 13 bis 17 Uhr; Offizielle Eröffnung am 10. April, 17 Uhr