Grün-Weiss zieht Füchsen die Zähne

Ingo Muhme

Ahrensfelde Ahrensfelde. Grün-Weiss Ahrensfelde bleibt das Maß aller Dinge in der Fußball Landesklasse Nord. Ohne Niederlage und mit dem letzten Punktverlust von vor gut vier Monaten bekam auch der Landesliga-Absteiger Falkenthaler Füchse zu spüren, dass der Favorit daran nicht ändern wollte. Falkenthal unterlagen mit 0:5.

Für Falkenthal war diese Begegnung auf Grund von Absagen der erste Auftritt in diesem Jahr. „Wir müssen erst reinkommen. Leider war es dafür heute der falsche Gegner“, fasste Füchse-Coach Hannes Krämer kurz nach Spielende zusammen. Dem Favoriten fehlten im Offensivbereich mit Vladimir Pestov und Stephan Baum verletzungsbedingt die Alternativen, trotzdem war die Marschroute auf Angriff geschaltet. Falkenthal sah sich von Beginn an einem Sturmlauf ausgesetzt und schaffte es kaum, für Entlastung zu sorgen. „Der klare, verdiente Sieg war schon dem geschuldet, dass den Gästen die Spielpraxis fehlte“, analysierte Ahrensfeldes Trainer Sven Orbanke schon recht passend.

Dass Grün-Weiss Druck machte, war der eine Part, den die Füchse ertragen mussten. Der andere war der frühe Ausfall von Martin Ziegenhagen durch Verletzung. Genau in der Phase, als man noch nicht wusste, ob es bei Ziegenhagen weitergehen könnte, fiel in Unterzahl das 1:0. Ahrensfeldes Abwehrstratege Alexander Kaatz war der Verwerter einer Kopfballablage von Steven Knörnschild, die er per Kopf unhaltbar im Kasten unterbrachte (8.).

Die Angriffsmaschinerie des Tabellenführers rollte weiter und fand mit dem 2:0 durch Felix Grünwald den nächsten Höhepunkt. Blenard Colaki kam per Konter über die rechte Seite, flankte auf den mitgelaufenen Grünwald, der dann keine Probleme hatte, das Spielgerät im Kasten unterzubringen (14.).

Hannes Krämer ahnte für seine Mannschaft nichts Gutes und verordnete einen Rückzug „Wir waren ein wenig zu motiviert, unser Gegenpressing hat nicht so gut funktioniert“, begründete er diese Maßnahme. Doch Grün-Weiss ließ nicht locker und erhöhte nach gleichem Schnittmuster, mit Colaki als Vorbereiter und Grünwald als Vollstrecker, auf 3:0 (33.).

Zu diesem Zeitpunkt und mit der Trefferquote war die Partie längst entschieden. Zumal Ahrensfelde noch einiges liegen ließ. „Da kannst du reden, wie du willst in der Kabine. Im zweiten Durchgang wieder etwas Überheblichkeit an den Tag gelegt, dazu fehlende Konzentration und zum Teil zu verspielt agiert“, fand Orbanke die Gründe für den Leistungsabfall seiner Jungs. Denn die Treffer vier und fünf resultierten beide aus Standards. In der 60. Minute hatte sich Marc-Nelson Grzyb den Ball zum Freistoß kurz vor der linken Strafraumecke zurechtgelegt und genau Maß genommen. Dabei nutze er die Lücke zwischen der scheinbar schlecht postierten Mauer und dem kurzen Pfosten, um auf 4:0 zu erhöhen (60.).

Die letzte halbe Stunde bot nur noch wenige Höhepunkte. Für die Falkenthaler wäre der Ehrentreffer möglich gewesen, doch fehlte ihnen letztendlich die Durchschlagskraft. Den Schlussstrich unter die Begegnung setzte Blenard Colaki vom Strafstoßpunkt mit einem abgeklärten, unhaltbaren Schuss. Das Foulspiel vom eingewechselten Justus Schulz an Marc-Nelson Grzyb kurz hinter der Strafraumgrenze ließ keine Zweifel des konsequenten Referees Paul Heilmann aufkommen, genauso wie dessen Entscheidung, die Partie nach der Ausführung sofort zu beenden. „Vom Ergebnis her bin ich sehr zufrieden. Wir haben ein schweres Wochenende vor uns mit der Pokalrevanche in Kremmen und der weiten Anreise am Ostermontag nach Gartz“, blickte Sven Orbanke schon auf die kommenden Feiertage.

Ahrensfelde: Brüggemann, Kaatz, Grünwald (72. Gesierich), Knörnschild, Grzyb, Bethge (68. Kühne), Riegel, Pogosjan, Lerche, Illig, Colaki