Eismammuts feiern Liga-Championat

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) In der fantastischen Atmosphäre einer proppevollen Eisarena hat es ein hochdramatisches Endspiel der Uckermark-Eishockeyliga 2017/18 gegeben. Am Ende setzten sich die Eismammuts Uckermark mit 11:10 nach Verlängerung gegen die Oder Griffins durch.

Das Finale ist die einzige der 58 Partien in der landesweit einzigen regionalen Eishockeyliga, in welchem bei jeder Unterbrechung die Uhr angehalten wird (so wie bei den „Großen“). Das hatte zur Folge, dass weit mehr als zwei Stunden vergingen, ehe am Sonnabend kurz vor 21.30 Uhr der neue Meister feststand. Die „Mammuts“ hatten nicht nur die als Favoriten angesehenen „Griffins“ bezwungen, sondern dafür in den letzten gut sechs Minuten der regulären 60-minütigen Spielzeit einen Drei-Tore-Rückstand egalisiert.

Im Duell zweier deutsch-polnischer Vertretungen lagen die Oder-Griffins, die im gesamten Saisonverlauf nur eine einzige Partie verloren hatten (7:8 im ersten Play-off-Halbfinale gegen die letztlich drittplatzierten Flemsdorfer Haie), bereits nach viereinhalb Minuten mit 3:0 vorn. Jaroslav Nocun mit einem Kracher aus dem eigenen Drittel genau in den Dreiangel (3.) sowie einer der Liga-Stars, Anton Novikau, zweimal binnen 15 Sekunden (5.) legten kräftig vor.

In der achten Minute konnte Krzystof Lawecki endlich erstmals den Puck ins Griffins-Gehäuse setzen. In diesem insgesamt sehr zeitstrafen-trächtigen Match wurde dann Nocun gleich dreimal hintereinander zwischen der elften und 19. Minute für zwei Minuten vom Eis geschickt. Als sich auch noch Ralf Just mit auf die Strafbank gesellte, schafften die Eismammuts 22 Sekunden vor der ersten Drittel-Sirene das 3:2 durch Adam Dydek (20.).

Der zweite Durchgang begann wie der erste: mit drei Treffern der Oder Griffins hintereinander. Novikau in einer Überzahlsituation (22.), Nocun im Nachsetzen (25.) und Grzegorz Rusnak (28.) trieben das Resultat bis zum 6:2 – die Vorentscheidung? Mitnichten, denn bei den Eismammuts avancierte jetzt ein ganz junger Akteur zum wichtigsten Spieler: Der erst 15-jährige Dennis Rietz markierte nicht nur das 6:4 mit tollem Distanzschuss (35.), sondern sollte später noch für reichlich Furore sorgen. Zunächst aber erzielte Teamkamerad Dydek erneut in doppelter Überzahl den 5:6-Anschlusstreffer (37.). Als die Fans skandierten: „Einer geht noch, einer geht noch rein“ und wieder einmal ein „Griffin“ auf der Strafbank saß, patzten die Mammuts im Spielaufbau und Nocun markierte das 7:5 (40.).

Acht Treffer folgten in einem atemberaubenden dritten Abschnitt: Novikau hier, Rietz nur sieben Sekunden später auf der anderen Seite (41.) ließen den Abstand gleichbleiben, dann wurde es nach zwei Zeit- und einer Matchstrafe zwischenzeitlich sehr hitzig in dem von zwei Flemsdorfer Haien hervorragend geleiteten Match. Die Szenerie beruhigte sich, ehe abermals beim 2 gegen 4 viel Platz auf dem Eis war: Rietz traf zum 8:7. Noch in einfacher Unterzahl spielend, setzte dann Novikau nur zehn Sekunden nach dem Bully zum Solo an und traf zum 9:7 (47.). Damit nicht genug: Erst zwei Sekunden in eigener Überzahl agierend, glückte Paul Herm mit dem 10:7 die vermeintliche Vorentscheidung (48.).

Alle, die dies dachten, hatten die Rechnung ohne den Kampfgeist der Eismammuts gemacht. Erst ließ Dydek vor dem leeren Tor einen „Riesen“ aus, Lukasz Bielawa hieß dann aber der Schütze des 10:8 – natürlich wieder einmal während einer Griffins-Strafzeit (54.). Es folgten zwei große Auftritte von Dennis Rietz, der absolut sehenswert zum 10:9 (57.) und 2:19 Minuten vor Ultimo zum 10:10 traf.

Die Oder Griffins nahmen noch mal eine Auszeit – am Spielstand änderte dies nichts. Fünf Minuten Verlängerung. Würde die keine Entscheidung bringen (hier zählt der erste Treffer), müsste der Meister im Penaltyschießen ermttelt werden. Doch soweit ließ es Dennis Rietz nicht kommen: Exakt 3:03 Minuten waren in der Zusatzspielzeit absolviert, da schlug sein Schuss im „Griffins“-Tor ein und ließ die Eismammuts den Meistertitel in der Uckermark-Eishockeyliga überschäumend feiern.