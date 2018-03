Auftakt zum Brieskower See

Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt. Die Aktiven des Frankfurter Ruderclubs von 1882 sind in die neue Saison gestartet. Beim traditionellen Anrudern ging es am Sonnabend nach Brieskow-Finkenheerd, wo ein gemeinsames Mittagessen auf dem Programm stand. Anschließend gab es noch im Vereinsheim ein fröhliches Beisammensein.

Nur wenige Grad über dem Gefrierpunkt zeigte das Thermometer am Sonnabendvormittag an. Doch die Ruderer des FRC von 1882 ließen sich davon nicht entmutigen. Mit einem Achter, einem Fünfer und einem Zweier sowie mit einem Kanu ging es vom Vereinsdomizil an der Lehmgasse über die Alte Oder auf die Oder und dann stromaufwärts bis nach Brieskow-Finkenheerd. „Hin und zurück sind das etwa 16 Kilometer. Allein der Brieskower See zieht sich ja über zwei Kilometer hin. Außerdem haben wir gehört, das da noch Eis drauf ist. Wir lassen uns überraschen“, erklärte Peter Streblau, Stellvertretender Vereinsvorsitzender, vor dem Start.

Das Anrudern ist ein fester Termin im Jahreskalender des Vereins. Seit Anfang an mit dabei ist Manfred Kunert. „Wir haben das Anrudern 1968 angefangen und seitdem jedes Jahr durchgezogen“, erzählte er. Einmal habe man wegen starken Windes abbrechen müssen, aber sonst wurde auch bei Schnee gerudert. „Nur bei Eisgang auf der Oder bleiben die Boote an Land, das wäre vor allem fürs Material zu gefährlich“, erklärte Kunert.

Derzeit hat der FRC 139 Mitglieder – davon 40 Kinder und Jugendliche. Diese nutzen den Vormittag gemeinsam mit Nachwuchstrainer Ulrich Eulenberger zum Frühlingsputz im Bootshaus. Aufs Wasser sollte es nur kurz gehen. „Die Resonanz hat bei den Erwachsenen dieses Jahr bisschen nachgelassen, aber das ist auch der Grippewelle geschuldet. Und für die Kinder ist die Strecke zu lang und außerdem ist es noch zu kalt für sie“, berichtete Streblau.

Mit zum Mittagessen bei Fischer Schneider in Brieskow-Finkenheerd kam hingegen Jens Petsch – als einziger mit einem Kanu. „Aus gesundheitlichen Gründen musste ich vor einigen Jahren mit dem Rudern aufhören und bin aufs Kanu umgestiegen. Bei gemeinsamen Ausfahrten muss ich mich sputen – die Ruderer schaffen bis zu zehn km/h, mit dem Kanu komme ich auf höchstens sechs km/h“, erklärte Petsch, ehe er lospaddelte.

Höhepunkte des Vereinslebens sind in diesem Jahr wieder die Teilnahmen an einigen Wettkämpfen. Mitte April steht die erste Langstrecken-Regatta des Jahres in Fürstenwalde an. „Während unser Nachwuchs zahlreiche Wettkämpfe bestreitet, haben die Erwachsenen nur wenige Regatten. Daher ist das immer etwas ganz besonderes für die Ruderer“, berichtete Peter Streblau. Auf dem Programm steht außerdem am 30. April das Studenten-Rudern, am 19. Mai geht es zur Frühregatta nach Grünau. Am 9. Juni ist die Teilnahme am Kanalfest Brieskow-Finkenheerd vorgesehen, am 30. September geht es dann zum Achterrudern auf den Wannsee. Und am 13. Oktober lädt der FRC von 1882 dann wieder zum Abrudern.