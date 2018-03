Ehrung für Oskar Sobieszczyk

Mathias John, Hubertus Rößler

Brandenburg/Havel (MOZ) Die über drei Wochenenden andauernden Landesmeisterschaften im Boxen wurden in Brandenburg an der Havel mit 33 Kämpfen abgeschlossen. Das Publikum in der Sporthalle am Alfred-Messel-Platz bekam wieder ansprechenden Boxsport zu sehen. Die Kämpfe fanden hauptsächlich in den Altersklassen der männlichen und weiblichen Junioren (U17), der Jugend (U19) sowie bei den Männern statt.

Bei den Letztgenannten gab es einen sehenswerten Finalkampf. Im Limit bis 75 Kilogramm konnte Alexander Jegorov (Potsdam) gegen Islam Mashaev vom Boxring Zehdenick auf ganzer Linie überzeugen. Jegorov boxte sauber und taktisch klug und wurde am Ende verdient Landesmeister. Oskar Sobieszczyk (Ludwigsfelde), der an der Sportschule in Frankfurt trainiert, und Björn Fischer (Cottbus) bildeten den Auftakt am Sonntag. Sobieszczyk, im Vorjahr Deutscher Meister der Kadetten, gilt als eines der größten Talente im Brandenburger Boxsport. Daher fand Fischer nur selten Mittel gegen dessen überlegenen Kampfstil und unterlag am Ende deutlich.

Bei der weiblichen Jugend überzeugte die Deutsche Meisterin von 2017 Johanna Müller (Cottbus) auf ganzer Linie. Sie ließ ihrer Gegnerin Anna Tarnowska vom SV Preußen Frankfurt keine Chance und siegte vorzeitig in der 1. Runde. Den Abschluss bildete das Finale im Superschwergewicht +91 Kilogramm bei den Männern. Giorgio Witte vom Bernauer Box-Camp Barnim und Frederik Dunkelmann von der Boxunion Strausberg lieferten sich ein Gefecht auf Biegen und Brechen, das der Bernauer Boxer am Ende knapp nach Punkten für sich entschied.

Johanna Müller (Jugend), Oskar Sobieszczyk (Junioren), David Szymiczek (Frankfurt/Jugend) und Mashal Marefat (Eisenhüttenstadt/Männer) wurden am Ende durch Lothar Heine, Präsident des Amateur-Box-Verbandes Brandenburg, mit den Pokalen der besten Boxer ihrer Altersklasse geehrt.

Omid Sediqi (ESV Frankfurt) trat zum ersten Mal zu einem Wettkampf an, musste aber wegen einer Schulterverletzung aufgeben. Er soll in den nächsten Tagen operiert werden. ⇥(mjo/hrö)