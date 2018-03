Wiedergutmachung gelingt eindrucksvoll

Daniel Wieland

Angermünde (MOZ) Die Landesliga-Handballer vom HC Angermünde (jetzt 4.) empfingen am Wochenende den SV Jahn Bad Freienwalde II (8.). Das Motto beim Gastgeber hieß ganz klar: Wiedergutmachung. Das Hinspiel in der Kurstadt ging nämlich mit 25:28 verloren. Und in der Vorwoche setzte es ein 24:35 in Perleberg (2.). Entsprechend motiviert und konzentriert gingen die Angermünder in die Partie.

Die Uckermärker, durch die Niederlage vor Wochenfrist bis auf Platz 5 in der Tabelle abgerutscht, fanden gut ins Spiel. Andy Villain gelang der erste Treffer für sein Team zum 1:0. Die HCA-Abwehr stand gut, sodass sich auch die Torhüter mit zahlreichen Paraden auszeichnen konnten. Die Gäste aus der Kurstadt hatten sichtliche Probleme mit der offensiven Abwehr - so gelangen den Hausherren immer wieder einfache Ballgewinne, die prompt in Tore umgemünzt werden konnten.

Nach zwölf Spielminuten lag der HCA mit 7:0 in Front, die Freienwalder nahmen eine Auszeit, um den Gastgeber-Rhythmus zu unterbrechen - mit Erfolg. Nach der Auszeit schlichen sich nämlich immer mehr technische Fehler ins Angermünder Spiel ein. Auch die Defensive stand nicht mehr so sattelfest wie noch zu Beginn. So kam der Tabellenachte auf 5:9 heran. Doch danach übernahm der HCA wieder die Kontrolle und konnte sich seinerseits mit einem 8:0-Lauf auf 18:6 absetzen. Bis zur Pause trafen beide Teams noch jeweils einmal ins gegnerische Tor, sodass beim 19:7 die Seiten gewechselt wurden.

Nach der Pause machten die Angermünder dort weiter, wo sie im ersten Durchgang aufgehört hatten. Gut herausgespielte Kombinationen fanden, vor allem von den Außenpositionen, immer wieder den Weg ins gegnerische Tor. Über die Stationen 20:7, 23:7 und 26:7 konnte sich der HCA immer weiter absetzen. Den Gästen gelang das erste Nach-Pausen-Tor erst in der 42. Minute!

Die Uckermärker wechselten nun kräftig durch, was dem Spielfluss allerdings keinen Abbruch tat - ganz im Gegenteil. Der mittlerweile regieführende Sven Kurth fügte sich nahtlos ins Spiel ein und glänzte immer wieder mit Anspielen an den Kreis, die in Marc Habermann-Kühn einen sicheren Abnehmer fanden.

Den Rest der Partie spielten die Hausherren souverän und seriös herunter, sodass am Ende ein nie gefährdeter 39:16-Heimsieg zu Buche stand. Erst am 14. April geht's in der Liga weiter.(daw)