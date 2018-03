HSG-Männer verlieren Spitzenspiel

Wilfried Hohmann

Finsterwalde (MOZ) Finsterwalde.Im Spitzenspiel der Handball-Verbandsliga Süd unterlagen die Männer der HSG Schlaubetal-Odervorland als Tabellendritter beim Tabellenzweiten BSV Grün-Weiß Finsterwalde mit 22:25 (6:11).Die Müllroser haben nunmehr fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SC Trebbin.

Das Ergebnis spiegelt jedoch die tatsächliche Überlegenheit der Gastgeber während des gesamten Spiels nicht wider, da der BSV zur Halbzeit bereits mit 11:6 und elf Minuten vor dem Ende mit zehn Toren (22:12) Vorsprung in Führung lag. Allerdings relativiert sich diese Niederlage insofern, dass die Schlaubetaler ohne die aus beruflichen Gründen fehlenden Felix Preiss, Bernt Kratkey und Frank Firniß antreten mussten und Torhüter Florian Voß verletzungsbedingt fehlte. Dazu hatten sich unter der Woche Matthias Stalla, Tobias Hallert, Normen Ermling und Marcel Jüterbock auch noch einen grippalen Infekt eingehandelt und gingen deshalb gesundheitlich angeschlagen in dieses Spiel.

Angesichts dieser Umstände stellte sich HSG-Trainer Michael Stalla vor sein Team und schätzte ein: „Leider konnten wir aus den genannten Gründen nicht mit der vollen Mannschaft antreten und mehr als die Hälfte der Jungs waren auch noch gesundheitlich angeschlagen. Dennoch waren sich alle einig, dieses Spiel nicht abzusagen oder zu verlegen. Die Jungs haben bis zum Schluss um jeden Treffer gekämpft und sich zu keiner Zeit aufgegeben. Das ehrt sie, auch wenn die Mannschaft unter diesen Umständen von vornherein kaum eine reelle Chance gegen diesen starken Gegner hatte. Finsterwalde hat dieses Spiel klar beherrscht und verdient gewonnen.“

Trotz dieser Handicaps begann das Spiel für die Schlaubetaler erfolgversprechend. Nach der 1:0-Führung der Gastgeber konnten die Müllroser in der 5. Minute zum 2:2 ausgleichen und durch Tobias Hallert sogar mit 3:2 in Führung gehen. Auch bis zum 6:5 durch einen von David Krüger in der 18. Minute verwandelten Siebenmeter verlief das Spiel noch völlig ausgeglichen.

Danach gelangen den Gastgebern jedoch zwei Treffer zum 8:5, was Trainer Michael Stalla zu einer Auszeit bewog. „Ich wollte der Mannschaft einfach eine kleine Pause geben, weil ihr langsam die Kräfte schwanden. Das zeigte sich vor allem in nicht mehr platzierten Würfen gegen einen starken Torhüter der Gastgeber, aber auch in einer nachlassenden Beweglichkeit in der Abwehr“, wie der HSG-Coach begründete. Den erwünschten Erfolg brachte dies jedoch nicht, denn die Gastgeber erhöhten bis zur Pause auf 11:6.

Die Pause nutzten die Gäste, um vor allem etwas zu regenerieren und in der zweiten Halbzeit noch einmal anzugreifen. Das schien zunächst auch von Erfolg gekrönt, denn die Schlaubetaler konnten den Rückstand durch drei Treffer von Marc Eschenbach bis zur 39. Minute auf vier Tore zum 13:9 verkürzen. Das sollte es für die Gäste zunächst gewesen sein. In den folgenden zehn Minuten konnte der BSV neun Treffer erzielen, während den Müllrosern nur noch drei Tore gelangen. Vor allem deshalb, weil man im Angriff nicht präzise genug agierte und immer wieder am stark haltenden Torhüter der Gastgeber Ivo Göricke scheiterte. Damit baute der BSV seinen Vorsprung auf zehn Tore zum 22:12 aus.

In dieser Phase kassierte Marcel Jüterbock nach einem unnötigen Foul durch die gut leitenden Schiedsrichter auch noch eine Rote Karte, was die ohnehin schlechten Wechselmöglichkeiten der HSG zusätzlich verschärfte. Es spricht jedoch für die Moral der Gäste, dass sie sich in den verbleibenden zehn Minuten nicht aufgaben, sondern weiter um jeden Treffer kämpften. Angetrieben von David Krüger, erzielten die Schlaubetaler noch einmal neun Treffer, während den Gastgebern jetzt nur noch drei gelangen. Damit konnten die Müllroser nochmals bis auf drei Tore verkürzen.

HSG: Jacub Wamka, Danny Hugler – Florian Lusansky, Tobias Hallert 1, Marcel Jüterbock 1, Matthias Stalla 4, Przemyslaw Tolyz 2, Marc Eschenbach 5, Pascal Hötzel 1, David Krüger 4/1, Normen Ermling 4

Schiedsrichter: Moritz Hagedorn/ Daniel Bree – Zeitstrafen: BSV 5, HSG 2 (einmal Rot) – Siebenmeter: BSV 1/1, HSG 1/1