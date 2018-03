Harnekoper packen Zukunft gemeinsam an

Nadja Voigt

Harnekop (MOZ) Um die Zukunft ihres Dorfes und das Miteinander geht es den Bürgern von Harnekop. Auf Initiative von Carola Damaszek haben sich jetzt rund 35 Bürger gemeinsam mit ihrem Bürgermeister und Ortsvorsteher zur Beratung getroffen.

So voll ist es im Bürgerhaus in Harnekop – liebevoll Baracke genannt – nur, wenn die örtlichen Karnevalisten proben. Dicht an dicht saßen die Harnekoper bei dem Treffen Ende vergangener Woche, um über die Zukunft ihres Dorfes zu diskutieren. Und damit auch ein Stück über sich selbst und über das Engagement in der Gemeinde zu reden. Begrüßt wurden sie vom Amtsdirektor Karsten Birkholz, der die Runde moderierte sowie Prötzels Bürgermeister Rudolf Schlothauer und Harnekops Ortsvorsteher Karsten Liebich.

„Ich habe festgestellt, dass sehr viel Unzufriedenheit besteht“, begründete Carola Damaszek ihren Vorstoß für die Runde. Sie hatte ein Gespräch beim Amtsdirektor genutzt, um die Einwohnerversammlung anzuschieben. „Heute haben wir die Möglichkeit, unsere Meinungen zu sagen und im Miteinander eine Lösung zu finden“, so Carola Damaszek. Sie selbst hatte vier Themen ausgemacht: Die Feuerwehr, die zum Ende des Jahres aufgelöst wurde, dass das Dorf keine Gaststätte mehr hat, die Zukunft der „Baracke“ und dass ein Weg um den See fehlt.

Zu diesem Punkt meldete sich gleich Besitzer Hannes Böhm zu Wort. Er berichtete, dass nun, da die Absteckung der Grundstücke am See durch das Katasteramt erfolgt sei, Nägel mit Köpfen gemacht wurden: Gemeinsam mit Freiwilligen habe er begonnen, den Rundweg um den See anzugehen (MOZ berichtete). Denn darin sind sich im Dorf alle einig: Die Seen sollen frei begehbar und Rundwege erhalten bleiben. Engagement wollen die Bürger zeigen, wenn es darum geht, Absprachen mit den jeweiligen Eigentümern zu treffen sowie die Wege frei und sauber zu halten. Mit einem Subbotnik, der am 21. April stattfindet, wollen die Bürger ein Zeichen des Zusammenhaltens und des Aufbruchs setzen, hieß es am Donnerstagabend im Harnekoper Bürgerhaus.

Zur Situation Feuerwehr: Mit der freiwilligen Feuerwehr sind viele Aktivitäten verbunden, die weit über den Brandschutz hinausgehen. Die Feuerwehr Sternebeck steht jedem offen und die Traditionen, zum Beispiel das Osterfeuer oder das Sturmbootrennen sollen erhalten bleiben, waren sich die Anwesenden einig. Bei der weiteren Nutzung der Baracke wurde der Wunsch geäußert, dass sie – und perspektivisch ein Nachfolgebau – für die örtlichen Aktivitäten zur Verfügung steht. „Hierfür muss es eine grundsätzliche Entscheidung geben, denn es gibt viel Handlungsbedarf an der vorhandenen Baracke. So sind die Toiletten absolut renovierungsbedürftig. Hier kann und will man, wenn notwendig, auch Eigeninitiative zeigen. Der grundsätzliche Wunsch, die Baracke oder zumindest ein gleichgroßes Gebäude vor Ort zu behalten, ist bei allen Anwesenden vorhanden“, hat Verwaltungschef Karsten Birkholz im Protokoll notiert. In diesem Zusammenhang wurde auch diskutiert, wie man zwischen den unterschiedlichen Nutzern die Reinigung des Gebäudes abstimmen kann.

Weitere Themen, die ebenfalls angesprochen wurden, betreffen einen neuen Standort für die Glascontainer, die Feuerstelle am Bahnhof Sternebeck, defekte Straßenbeleuchtung und anderes. Ähnlich wie in der Einwohnerfragestunde in der Gemeindevertretung ging es dabei um die Klärung von Ordnungs- beziehungsweise Reparaturaspekten.