Ostermarkt im Sonnenschein

Dicht umlagert: Drechsler Erwin Popp aus Drahendorf bei Beeskow hatte an seinem Stand viele Besucher. Hier sehen Luca (10) und Lara (7) dem Holzkünstler zu. © Foto: Cornelia Mikat

Osterdeko selbst gebastelt: Die Cousinen Luna (4) und Lea (9) nutzten die Angebote am Bastelstand der Wulkower Kita „Grashüpfer“ im Ökospeicher.⇥ © Foto: Cornelia Mikat

Ingo Mikat

Wulkow bei Booßen Strahlender Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen bescherten den Veranstaltern des traditionellen Wulkower Ostermarktes am Sonntag einen großen Besuchersegen. Petrus meinte es gut mit den rührigen Einwohnern des Lebuser Ortsteils.

Schon zu Beginn drängten sich viele Gäste dicht um ein reichhaltiges und buntes Pflanzen-, Blumen- sowie Gemüse- und Obstangebot zweier Gärtnereien. Gefragt waren auch Töpferwaren, Weine, Honigprodukte und Zuckerwatte. An einem Fischstand gab es neben frischem Fisch fürs Osterfest auch eine Fischsuppe.

Im Obergeschoss des Ökospeichers präsentierten zahlreiche Handwerker und Hobbykünstler Handwerksprodukte und Osterdekoration. Unter ihnen Ingrid Krüger aus Neuzelle, Birgit Ortmann aus Podelzig, Familie Janz aus Lebus sowie Erwin Popp, Ulrich Schüler, Olaf Götz aus Frankfurt (Oder) und Künstlerinnen aus dem polnischen Gorzow.

Die sonnigen Plätze auf der Terrasse des Ökospeichers blieben nie lange unbesetzt. Viele Besucher des Marktes nutzten nach der Zeitumstellung das schöne Frühlingswetter für einen ersten Frühschoppen.

Während die Gäste schauten, kauften und ausspannten, hatten im und um den Ökospeicher zahlreiche ehrenamtliche Helfer aus dem Dorf, vom Verein Die Wukower und dem Ökospeicherverein alle Hände voll zu tun.

Das reichte von der Einweisung anreisender Gäste auf freie Parkplätze bis zur Betreuung des Dorfbackofens, einer Grillstation und des Speichercafés. Dort boten die Wulkower Gastgeber, deren junges Gastronomenpaar zu Jahresbeginn das sprichwörtliche Handtuch geworfen hatte, eine Kartoffelsuppe, selbst gebackenen Kuchen und Getränke an.

Ein besonderes Programm gab es im Rahmen des Ostermarktes für die Kinder. Im Rahmen der Ökofilmtour zeigte Journalist und Autor Fred Pilarski am Vormittag Natur-Filme. Anschließend zogen die Mädchen und Jungen mit Erzieherinnen der Wulkower Natur-Kita „Grashüpfer“ zu Naturbeobachtungen an das Ufer eines nahen Baches. Am Nachmittag bastelten Sabine Bräuer und Kathleen Balke mit den Kindern im Obergeschoss des Ökospeichers kleine Osterdekorationen.

In der benachbarten Dorfkirche spielte „Fahrradkantor“ Martin Schulz aus Frankfurt ein österliches Orgelkonzert.