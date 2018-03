Saltos, Flick Flack und Zitterbalken

Gertraude Trautmann und Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Eberswalde. So ein buntes Treiben wie beim Turnertreff sehen Zuschauer wohl nur einmal im Jahr im Eberswalder Sportkomplex Westend. Etwa 200 Turner nahmen bei der 42. Auflage die verschiedenen Wettkämpfe in Angriff. Davon 109 Aktive beim Turnen in den drei Leistungsklassen – Teilnehmerrekord.

Während sich die Aktiven ab und an während des Wettkampfs kleine Pausen gönnen können, ist bei den Kampfrichtern über die ganze Dauer volle Konzentration gefragt. „Man muss da schon richtig am Ball bleiben, um die Leistungen der Turner wirklich bewerten zu können“, erklärte die Oberkampfrichterin bei den Frauen, Jana Rathmann. Die Frage, ob man denn auch mal ein Auge zudrückt, gerade wenn mal Tränen fließen, verneinte lachend die Eberswalderin. „Das Bewertungssystem lässt da keinen Spielraum zu“, begründete sie. Trotz Ausnahmesituation am zweiten Wettkampftag, aufgrund der hohen Teilnehmerzahl mussten zwei Gerätekreise bei den Frauen gleichzeitig stattfinden, behielten sie und ihre fast 90 Kollegen stets kühlen Kopf.

Nach der Bodenübung haderte der Eberswalder Rudolf Radecke mit sich selbst. „Meine Frau nimmt alles auf Video auf und da hat sie gesehen, dass ich bei der Waage nicht den Kopf oben hatte“, berichtete der 85-Jährige kurz vor seiner Übung am Lieblingsgerät Barren. Bis 90 wolle er weitermachen und auch darüber hinaus, „wenn es meine Knochen mitmachen“. Mit Bewunderung verfolgte er die Übungen der anderen Teilnehmer. „Was der aus Saalfeld da gerade abgeliefert hat, einfach klasse“, staunte der Oldie.

Der aus Saalfeld ist Friedhard Beck, 61 Jahre alt und fit wie ein Turnschuh. „Es freut mich, wenn andere Gefallen an meinen Übungen finden“, reagierte der Saalfelder. „Aber es möchte schon sein, dass ich war ordentliches abliefere, schließlich habe ich das von der Pieke auf gelernt“, fügte er lachend hinzu. 1976 war er DDR-Meister am Reck und lange Jahre nationale Spitze. „Das Schöne hier in Eberswalde ist, es ist top-organisiert und man trifft immer viele Bekannte“, sagte Friedhard Beck. Zum zweiten Mal ist er erst dabei, denn vorher war er zu gleichen Zeit meist bei einem Wettkampf in Markleeberg. „Das gibt es leider nicht mehr. Aber schön, dass man dafür nun nach Eberswalde fahren kann“, sagte der 61-Jährige.

Staunend verfolgte er die Übung von Anna Gurevich am Boden. „Alle Achtung“, raunte er dabei. Das sahen die Kampfrichter nicht anders und gaben der Eberswalderin eine 13,5 für ihre Bodenübung. „Ich bin damit total zufrieden, es lief auch richtig gut“, erzählte sie strahlend. 25 Jahre jung ist die bildhübsche Frau, startete für Motor Eberswalde, wohnt aber in Hamburg. Wie geht das? „Ich habe bis vor Kurzem in Eberswalde studiert, war dann hier bei Motor auch Trainerin und bin nun wieder zurück in meine Heimat“, löste sie das Rätsel auf. Jahrelang kämpfte sie mit ihrer Hamburger Mannschaft in der 1. Bundesliga um Höchstnoten, bis sie das Studium nach Eberswalde verschlug. „Ich bin schon mit einem weinenden Auge hier weg, komme aber so oft es geht wieder gern her“, versprach sie.

„Es ist schon schade, dass Anna weg ist. Menschlich und als Trainerin hinterlässt sie eine riesige Lücke“, bedauerte Yvonne Schemel, ebenfalls Trainerin und Aktive bei Motor Eberswalde. Sichtlich genoss sie diesmal die Zuwendung ihrer Schützlinge, die jede Übung ihrer Trainerin zu recht mit lautem Beifall honorierten. „Ich werde in diesem Jahr 40, da darf ich auch anstatt des Balkens auf der Bank turnen und das werde ich nutzen“, sagte sie spitzbübisch, bevor sie sich auf den nächsten Start vorbereitet.

Seit 52 Jahren turnt der Eberswalder Axel Irrling. „Mich und meinen Bruder hat man damals auf der Straße in Seelow weggefangen“, erklärte der gerade erst gewordene 58-Jährige lachend. Beim Fußballspielen wurde der Turntrainer der TSG Seelow auf die beiden aufmerksam. „Da haben wir tagein und tagaus immer wieder die selben Trockenübungen machen müssen. Als wir dann schon ans Aufhören dachten, durften wir endlich an die Geräte. Und dann sind wir eben dabeigeblieben“, erklärte der Wahleberswalder. Beim Turnertreff musste er sich mit einem Handicap herumschlagen. „Ich habe eine Verletzung an der Hand und muss sehen, wie ich das kompensieren kann. Den Sprung musste ich schon mal ausfallen lassen“, berichtete Axel Irrling. Am Ende wurde er Dritter in seiner Konkurrenz.

Am zweiten Wettkampftag, der den Jugend- und Erwachsenenklassen vorbehalten ist, gab es mit 109 Aktiven einen Teilnehmerrekord, so dass in zwei Wettkampfkreisen geturnt werden musste. Und da schlugen sich die Eberswalder Starter mit Bravour. Benjamin Rothe erturnte sich 70,45 Punkte in der LK 3 Erwachsene und holte sich Gold mit einem Vorsprung von 3,75 Zählern. Annekatrin Petzold fehlten in dieser LK dafür nur 15 Hundertstel bis zum obersten Treppchen. Sie konnte sich aber mit einer 13,3 Punktewertung für eine wunderschöne, ausdrucksstark geturnte Bodenkür auch über Silber freuen. Wie hauchdünn es in dieser LK zuging, bekam Bronze-Gewinnerin Lisa Bobermien zu spüren, der nur fünf Hundertstel fehlten. Der Gastgeber schickte 22 Aktive ins Rennen und verbuchte am Ende zwölf Podestplätze.

Mehr Fotos im Internet unter www.moz.de. Der 43. Eberswalder Turnertreff ist am 6. und 7. April 2019.