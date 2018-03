Zur Flucht gezwungen

Christina Sleziona

Eberswalde. Seit Freitag klafft eine Lücke weniger im Stadtbild: Grund dafür lieferte das Projekt „Tatort Lücke“, das zur ersten Performance auf der Baulücke Goethestraße 23b einlud. Etwa 110 Zuschauer besuchten die szenische Lesung über Eberswalder Juden zur Zeit des Zweiten Weltkriegs.

Auf dem Gelände der Goethestraße 23b steht heute kein Haus mehr. Dafür aber, für die Inszenierung eigens aufgebaut, eine gemütliche Wohnzimmerecke mit Couch, Sessel, Tisch und Teeservice. Denn hier am Platz des ehemaligen Eckhauses hat einmal eine jüdische Familie gewohnt: Begonnen hat alles, so erzählt Ellen Grünwald selbst, vor ihrer Haustür in der Goethestraße 27. Lilli Kirsh, geborene Löwenthal, jüdischer Herkunft, bittet die junge Mutter, einen Blick in die Wohnung werfen zu dürfen. Sie hätte früher hier gewohnt. Schnell stellt sich heraus, dass sie sich irrt: Ihr früheres Zuhause war die 23b. Trotz des Irrtums kann sich Lilli Kirsh noch gut an die Schrecken im Jahr 1938 erinnern, die sie in ihrer ehemaligen Heimat erleiden musste: Als jüdisches Mädchen wurde sie von der Schule verwiesen. Bald darauf wurde die Wohnung ihrer Familie gekündigt, ein Berufsverbot ließ nicht lange auf sich warten. In ihrer Not musste Lillis Familie Eberswalde so schnell wie möglich verlassen.

Für Ellen Grünwald wurde diese fälschliche Begegnung mit Lilli Kirsh ein Schlüsselerlebnis. Sechs Jahre lang hielt sie mit der älteren Dame Kontakt. Seitdem konnten von Grünwald auch weitere tragische Schicksale jüdischer Familien aufgedeckt werden, deren Geschichten ebenso an diesem Abend vorgestellt wurden.

Trotz der kalten Temperaturen und einigen Aussetzern der Technik, war die Theatergruppe um Ellen Grünwald sehr zufrieden mit der Aufführung. Über einen Monat lang wurde die Inszenierung mithilfe des Kanaltheaters geprobt. Zum Vorbild wurde das „Eberswalder Gedenkbuch für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus“ genommen, das die Ergebnisse der Recherche von Ellen Grünwald zusammenfasst. „Es ist wichtig, dass dieses Thema auch weiterhin eine Plattform findet“, betont die Autorin. Es dürfe nicht in Vergessenheit geraten, dass diese grausamen Ereignisse ebenso in der eigenen Heimatstadt geschahen.

Auch das Publikum schien die szenische Lesung gefallen zu haben. „Ich war erstaunt, wie viel emotionale Bindung ich zu Lilli und ihren Freundinnen aufbaute, weil ich am selben Ort stand“, sagt Sibille Schneider aus Eberswalde. Thomas Richter war von der Inszenierung ebenso beeindruckt. Besonders erstaunt war er von der große Menge an detailgetreuen Informationen, die die Vorstellung für ihn sehr realitätsnah wirken ließen.

Dass die Inszenierung zahlreich besucht wurde, freut Museumsleiterin Birgit Klitzke, die den Tatort Lücke mit Leidenschaftmitstemmt. Für sie ist es vor allem schön zu erfahren, „dass es uns mit diesem Projekt gelingt, das Interesse für die Stadtgeschichte bei Jung und Alt zu wecken“. Eine Wiederholung sei daher nicht ausgeschlossen.

Weiter geht es am 27. April mit „Tatort Lücke 2 – Meyers Radrennbahn Heegermühle/Finow“, von 15 bis 19 Uhr, auf dem ehemaligen Gelände des Sportparks.