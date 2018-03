Jazz für Frühaufsteher

Daniela Windolff

Blankensee (MOZ) Rührei, Speck und Jazzmusik, das ist ein Frühstück, das selbst den größten Morgenmuffel munter macht. Wenn dazu Kaminfeuer die Märzkälte aus den Scheunenwänden leckt, der Hund vor dem Klavier ein Nickerchen hält, selbstgemachte Konfitüren zum Kosten über die Tische gereicht werden und im Garten Hahn und Henne zwischen den Gästen umher stolzieren, dann ist man da, wo die Uckermark wohl noch am urigsten ist: in Blankensee, einem winzigen Nest zwischen Hügeln, Wiesen und Seen bei Gerswalde.

Hier betreiben Botho und Saskia von Hahn mit ihrer Familie auf dem historischen Gut ihrer Vorfahren einen Hof mit Tieren, Feldwirtschaft und einer denkmalgeschützten, 2011 wieder in Betrieb genommenen Ölmühle als Herzstück des Familienbetriebes. Hier schlägt auch das Herz der Betreiber immer ein bisschen schneller, denn mit Hofladen und Café haben sie sich nicht nur ein weiteres Standbein geschaffen, sondern auch einen Traum erfüllt und holen Kultur aufs Land – handgemacht und urig wie die Landschaft und die Produkte, die die sie hier selbst erzeugen und anbieten. Zum vierten Mal eröffnen sie die Saison am Palmsonntag mit einem deftigen Jazz-Frühstück, das man inzwischen eine Tradition mit Kultpotential nennen darf. Wer einmal hier war, kommt gern wieder und bringt neue Gäste mit. Das liegt nicht nur an der gemütlichen, ländlichen Idylle und am üppigen Buffet mit regionalen Spezialitäten, von Straußenwurst über Uckerkaas bis zu selbst kreierten Fruchtaufstrichen und Mohn- oder Walnussölen aus der eigenen Mühle. Das liegt auch an den Berliner Musikern, die Hausherr Botho von Hahn ausfindig machte und in die Uckermark lockte. Die Musiker spielen in verschiedenen Bands und finden sich als Freunde bei besonderen Einladungen zusammen. Stefan Schätzke (Saxophon und Klarinette) musiziert in der East Star Band Berlin, Nick Leistle, der mit seinem Bass-Saxophon von 1917 eine Rarität mitbrachte, spielt im Berliner Jazz-Orchstra. Ansgar Vollmers ist Musikschulleiter in Pankow und brachte mit seinem originalen Banjo von 1920 New-Orleans-Flair mit nach Blankensee. Und Trompeter und Sänger Jürgen Hahn moderierte unaufdringlich aber amüsant das Frühstückskonzert. So entspannt, wie die Gäste, gaben sich auch die Musiker, die mit Spiellaune viele Jazz-Klassiker improvisierten.

Wer hier auf den Geschmack gekommen ist muss nicht bis Palmsonntag 2018 warten, sondern kann schon beim Pfingstrosenfest am Pfingstsonntag schnuppern kommen.