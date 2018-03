Automobil rammt Beerfelder Pferdefuhrwerk

Henriette Brendler

Fürstenwalde Seit 180 Jahren werden Ereignisse aus Stadt und Umland in der Fürstenwalder Tagespresse festgehalten. Die MOZ hat Geschichten im Archiv des Museums aufgestöbert und berichtet jede Woche über Artikel aus vergangenen Jahrhunderten. Heute: Fahrerflucht und eine Geburtstagsfeier mit üblem Ausgang.

Als sich der Bauerngutsbesitzer Karl Witzke aus Beerfelde vor 110 Jahren gemeinsam mit seinem Bruder auf den Weg nach Neuhardenberg machte, um dort ein Pferd abzuliefern, ahnte er noch nicht, dass diese Fahrt kein gutes Ende nehmen würde. Darüber informierte die Fürstenwalder Zeitung ihre Leser am 28. März 1908: „Karl Witzke fuhr am letzten Sonntag (…) mit einem Einspännerwagen über Müncheberg (…). Das zweite Pferd lief neben dem anderen angebunden nebenher.“ In der Nähe des Müncheberger Schützenhauses habe sich dann von hinten ein Automobil genähert ohne eine Warnsignal abzugeben.

Die beiden Brüder hörten den Motor und lenkten ihr Fuhrwerk an den Rand, um das Auto passieren zu lassen. Laut Aussage der Beerfelder hatte das Auto genügend Platz für die Vorbeifahrt. Dennoch fuhr der „wilde Automobilist“ mit großer Wucht gegen den Einspänner und drehte ihn um. „Die beiden Männer flogen auf den Straßendamm, nahmen aber zu ihrem Glück keinen Schaden. Die beiden Pferde stürzten und wurden schwer verletzt, sodass das eine Tier sofort nach Müncheberg eingestallt werden musste“, so das Blatt.

Und was tat der Autofahrer? Ehe sich die Brüder aufgerappelt und von ihrem Schrecken erholt hatten, beschleunigte er seinen Wagen und machte sich aus dem Staub. Leider war es niemandem gelungen, die Autonummer des flüchtigen Übeltäters zu notieren. Familie Witzke blieb also auf dem Schaden sitzen, der ihnen an den Pferden entstanden war.

Einen üblen Ausgang nahm am selben Abend eine Geburtstagsfeier in Rüdersdorf. Auch darüber berichtete die Fürstenwalder Zeitung am 27. März 1908. Zunächst feierten die Gäste friedlich in Kalkberge, bevor sie das Haus des Gastgebers verließen und „in das Gasthaus von Matthes“ einkehrten.

„Bald darauf traten Meinungsverschiedenheiten ein, die derart ernster Natur wurden, dass die Arbeiter Gebrüder Seifert blutüberströmt das Feld räumen mussten“, schreibt die Zeitung. Anscheinend hatten die Rabauken in dem Gasthaus die Absicht, sich sprichwörtlich gegenseitig die Schädel einzuschlagen. Davon zeugten zumindest die „schrecklichen Verletzungen“ der Seiferts: „Dem einen wurde die Schädeldecke zertrümmert, sodass er sofort nach Wilhelmshagen überführt worden ist, während der andere wuchtige Hiebe über den Kopf erhielt und längere Zeit arbeitsunfähig sein dürfte“, so das Blatt.

Ob das Geburtstagskind ebenfalls in die Schlägerei verwickelt war und die Party nach dem Vorfall abgebrochen wurde, erfuhren die Redakteure der Fürstenwalder Zeitung nicht. Die verletzten Gäste haben diese Feier sicher nicht so schnell vergessen.