Letzter Akt an der Bernauer Allee

Sabine Rakitin

Schönow (MOZ) Schönow. Noch in diesem Jahr soll in Schönow der letzte Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt begonnen werden - vorausgesetzt, die neue Bahnbrücke an der Zepernicker Chaussee ist fertig und der Verkehr zwischen Panketal und Bernau rollt wieder. Anderenfalls versinkt die Region im Chaos.

Der Ausbau der Schönower Ortsdurchfahrt L 30 ist Sache des Landesbetriebes Straßenwesen, weil die Straße dem Land Brandenburg gehört. 2015 wurde zunächst mit der Errichtung eines Regenwasserkanals entlang der Dorfstraße begonnen. Zwei Tage vor Weihnachten 2017 konnte die grundhaft ausgebaute Straße zwischen Kreisverkehr und Ortsausgang in Richtung Schönow wieder für den öffentlichen Verkehr freigegeben werden.

Nun soll der letzte Abschnitt der L 30 - die Bernauer Allee - an die Reihe kommen. Gebaut wird vom Kreisverkehr bis zum Ortsausgang in Richtung Bernau. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich auf 1,6 Millionen Euro. Rund 550 000 Euro davon tragen die Stadt Bernau und die Anlieger. Mit dem grundhaften Ausbau der Fahrbahn soll beispielsweise der nördliche Gehweg entlang der Bernauer Allee auf drei Meter verbreitert und dann für Radfahrer freigegeben werden. Der Gehweg am südlichen Fahrbahnrand - erst vor wenigen Jahren neu angelegt - bleibt unverändert.

Die Bernauer Allee wird in einer Breite von 6,50 Meter ausgebaut. Damit könnten sich problemlos auch zwei Busse begegnen, heißt es in den Planungsunterlagen. Am Ende des Bauabschnittes, also in Höhe Ortsausgang Richtung Bernau, soll eine Mittelinsel angelegt werden, die einerseits für eine Geschwindigkeitsdrosselungsorgt, andererseits Fußgängern die Möglichkeit bietet, die vielbefahrene Landesstraße gefahrlos zu überqueren.

An der Bernauer Allee liegen die Verbrauchermärkte Rewe und Netto. Eine gemeinsame Zufahrt führt zu deren Parkplätzen. Hinter dem Rewer-Markt entsteht ein neues Wohngebiet, durch das zusätzlicher Verkehr entstehen wird. Deshalb soll an der Einbindung der Zufahrt in die L 30 die Straßenanbimdung umgestaltet werden. Geplant ist ein Knotenpunktausbau mit Anbindung der gegenüberliegenden Fritz-Reuter-Straße und eine Ampelanlage, die den Verkehr regelt.

An der Einmündung der Heinrich-Heine-Straße in die Bernauer Allee wird es, im Gegensatz zu den Wünschen vieler Schönower, keine Ampel geben. Die verkehrstechnischen Untersuchungen und Verkehrszählungen hätten ergeben, dass weder die derzeitigen noch die zu erwartenden Verkehrsströme die Einrichtung einer Ampelanlage rechtfertigen würden, heißt es zur Begründung. Zudem werde diese Kreuzung mit dem Ausbau der L30 übersichtlicher und das Unfallrisiko für Fußgänger, Radfahrer und Fahrzeugführer erheblich minimiert.

Große Sorgen machen sich die Schönower wegen der angekündigten Vollsperrung während der Bauarbeiten. Als offizielle Umfahrung des Baubereiches wird eine Umleitungsstrecke über Schönwalde, Basdorf,Wandlitz nach Bernau ausgewiesen, doch den meisten ist klar, dass sich der Verkehr seine eigenen Wege suchen wird - vermutlich durch Anliegerstraßen wie die Waldstraße. Schon jetzt warnen Anwohner, dass die unbefestigte Straße den Verkehr nie und nimmer aufnehmen kann.