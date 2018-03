Anton Hofreiter (Grüne): „Zur Heimat gehören alle, die gerade hier sind“

Michael Gabel und Dorothee Torebko

Berlin (MOZ) Anton Hofreiter ist Co-Fraktionschef der Grünen, Bayer und steht in seiner Partei für den linken Flügel. Welche Rolle die Grünen in der Opposition spielen wollen, wie die Zukunft der Partei aussieht und warum sie sich so sehr für die blaue Plakette einsetzen – darüber sprach der 48-jährige Bundestagsabgeordnete mitund

Herr Hofreiter, die neue Regierung ist holprig gestartet. Sie streitet über den Islam und Hartz IV. Wird man da als Opposition überhaupt noch wahrgenommen?

Alle drei Regierungsparteien sind mit sich selbst beschäftigt. Die Union ist gespalten in einen Merkel-Flügel und einen Spahn-Flügel, bei der CSU gibt es einen populistischen Überbietungswettbewerb zwischen Söder und Seehofer, und die SPD befindet sich noch in der Selbstfindungsphase. Da muss Oppositionsarbeit ansetzen. Die Opposition muss die Regierung darauf hinweisen, dass sie Verantwortung für dieses Land hat und dass sie endlich vernünftig regieren soll.

Die Grünen sind nur eine von vier Oppositionsfraktionen. Wollen Sie knallhart opponieren oder suchen Sie den Dialog mit der Regierung?

Wo es notwendig ist, werden wir uns sehr hart mit dieser Regierung auseinandersetzen. Da, wo die Regierung zuhören will, werden wir konstruktive Vorschläge einbringen.

Ein Dissens mit der Regierung besteht in der von Ihnen geforderten Einführung der blauen Plakette für Dieselfahrzeuge. Viele müssten dann ihre Fahrzeuge nachrüsten, was sich aber nicht alle leisten können. Trifft die blaue Plakette nicht die Falschen?

Wir fordern die blaue Plakette und die Nachrüstung dreckiger Dieselautos. Die Kosten der Nachrüstung der Fahrzeuge muss aber die Autoindustrie übernehmen, und nicht die Bürgerinnen und Bürger.

Die Bundesregierung will das Thema aussitzen. Wird sich das Problem nicht irgendwann von alleine lösen, wenn nur noch saubere Diesel hergestellt werden?

Ich glaube nicht, dass sich in den stark betroffenen Städten das Problem innerhalb weniger Jahre von alleine löst. Die Hauptursache für die dreckige Luft sind die normalen Diesel-Pkw. Moderne Diesel-Pkw produzieren mehr Stickstoffdioxid als Lkws und Busse. Wir fordern die Nachrüstung ja nicht, weil wir die Autoindustrie ärgern wollen, sondern es geht um die Gesundheit vieler Menschen. Und es geht insbesondere um die Gesundheit von Menschen mit geringem Einkommen, weil diese oft an den vielbefahrenen Straßen leben, wo die Mieten am niedrigsten sind.

Manche Themen werden von der Koalition vernachlässigt, die Klimapolitik zum Beispiel. Als Grüne könnten Sie doch eigentlich froh sein, dass Ihnen bei diesem Thema keiner Konkurrenz macht.

Nein, ich bin nicht froh. Weil man ohne Klimaschutz die Lebensgrundlagen von uns allen gefährdet. Es macht mir als Bürger und Biologe Sorgen, dass sich die Klimakrise noch deutlich schneller vertieft, als man das noch vor Kurzem dachte. Deshalb wird das einer der Punkte sein, bei dem wir massiven Druck auf die Bundesregierung ausüben werden.

Wie sehr bedauern Sie es, dass Sie bei solchen Themen nicht selbst das Regierungshandeln mitbestimmen können, weil eine „Jamaika“-Koalition geplatzt ist?

Wir wären bereit gewesen, Regierungsverantwortung zu übernehmen, aber es ist nicht so gekommen. Jetzt werden wir aus der Opposition heraus die Regierung bei vielen Themen in unsere Richtung drücken.

Oder sind Sie froh, dass Sie nicht mit einem Minister Horst Seehofer zusammenarbeiten müssen, weil es die Grünen vielleicht zerrissen hätte?

Es wäre sicher schwierig geworden, aber man kann es auch so sehen: Wir hätten viel grüne Politik umsetzen können. Für Klimaschutz, für soziale Gerechtigkeit und für ein starkes Europa.

Seehofer ist auch Heimatminister. Wie definieren Sie Heimat?

Für mich ist Heimat da, wo ich herkomme. Die CSU war in Bayern übrigens immer der schärfste Gegner unserer Heimat. Sie wollte die Natur betonieren, sie in Gewerbegebiete verwandeln, die Flüsse in Kanäle verwandeln und die Täler in Autobahnen. Dazu kommt, dass ein Heimatbegriff für uns nur inklusiv sein kann. Das heißt, dass alle dazugehören, die vor Ort sind, auch die, die zugezogen und zugewandert sind.

Die Grünen wollen schon immer ländliche Strukturen schützen. Bedauern Sie nicht, dass nicht Sie es waren, die auf die Idee mit dem Heimatministerium gekommen sind?

Heimat ist etwas Regionales. Aber auf Bundesebene mit Herrn Seehofer hat man eher den Eindruck, dass er aus seinem Ministerium ein Heimatmuseum machen wird. Mit seinen Äußerungen zum Islam hat er vielen Menschen die Heimat abgesprochen und damit das Gegenteil von dem gemacht, was er machen müsste: Den Zusammenhalt der Gesellschaft stärken.

Die Grünen möchten dagegen alle Menschen ansprechen. Gilt das auch für AfD-Wähler?

Man muss versuchen, die Menschen von der Demokratie zu überzeugen. Ich möchte aber nicht Wähler dadurch gewinnen, dass ich diskriminierenden und fremdenfeindlichen Ansichten hinterherlaufe, sondern mit unserer sozialen, ökologischen und weltoffenen Haltung.

Was tun die Grünen denn dafür, die Menschen wieder von der Demokratie zu überzeugen?

Ich war vor kurzem in Duisburg. Da bieten die Grünen auch in den schwierigsten Stadtteilen mit einem hohen Anteil von AfD-Wählern für jeden eine Sozialberatung an. Sie helfen beim Ausfüllen von Anträgen zu Hartz IV und Wohnungsgeld. Das ist mühevolle, harte Beratungsleistung und Überzeugungsarbeit im Detail. Aber sie lohnt sich.