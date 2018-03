Streit um Zuständigkeiten

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Ist das Kapitel Kunst- und Literaturpark rund um Schloss Hubertushöhe tatsächlich zugeschlagen? Das müssen die Investoren – die Brüder Opolka – entscheiden. Landkreis und Umweltministerium liefern sich indes ein Paradebeispiel, wie man Verantwortung hin und her schiebt.

Für den geplanten neun Hektar großen Kultur- und Literaturpark mit Kunstwerken, einer Aussichtsplattform und einem Künstlerdorf rund um Schloss Hubertushöhe stellte die Stadt Storkow 2014 einen Flächennutzungsplan auf. Der wurde im September 2014 vom Umweltministerium (damals noch unter der Führung von Anita Tack, Linke) genehmigt.

Seitdem wird um einen Bebauungsplan für das Vorhaben gerungen. In der vergangenen Woche nun hatte Investor Rainer Opolka den Verkauf des Schlosses angekündigt, weil notwendige Genehmigungen für das Projekt von Behörden seit Jahren nicht erteilt würden. Es gab viele Kompromisse von allen Seiten, schätzte Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig (SPD) ein. Schließlich ging es um zwölf genehmigungspflichtige Bauvorhaben in einem Landschaftsschutzgebiet.

Laut Sascha Gehm, Erster Beigeordneter des Landkreises Oder-Spree, war der Entwurf des Bebauungsplans mit dem Schutzstatus vereinbar und damit genehmigungsfähig. „Naturschutzfachlich sind die Vorhaben möglich“, sagte Gehm am Montag. Selbst für das lange umstrittene Restaurant, das an die Stelle eines jetzigen Bootshauses in einen See hineingebaut werden sollte, hätte sich eine Lösung finden lassen, versichert der Beigeordnete.

Die Eingriffe sind insgesamt nicht so schwerwiegend, dass man den Park aus dem mehrere Hundert Hektar großen Landschaftsschutzgebiet hätte ausgliedern müssen. Aber selbst das wäre möglich gewesen, um dem Bebauungsplan Gültigkeit zu verschaffen, erläutert der Beigeordnete. Fraglich ist jedoch, wer die zuständige Genehmigungsbehörde ist.

Nach Gesprächen der Bürgermeisterin und der Investoren im Potsdamer Umweltministerium schickte Ressortchef Jörg Vogelsänger (SPD) der Stadt Storkow im April vergangenen Jahres ein Schreiben, in dem er mitteilt, dass er die Entscheidung auf kreislicher Ebene sieht. „Ich werde mich nicht in Genehmigungen einmischen“, hatte Vogelsänger vergangenen Freitag betont. Gehm verweist darauf, dass das Schreiben des Ministers nicht an den Kreis ging und dieser somit auch nicht formal die Zuständigkeit für die Genehmigung zugesprochen bekam. Er sieht das Land in der Pflicht.

Untermauern kann er das mit einem Ministeriumserlass vom 22. September. Darin heißt es, dass Plangebiete, die mehr als fünf Hektar eines Schutzgebietes umfassen, dem Ministerium zur Entscheidung vorgelegt werden müssen. Das ist bei dem Projekt der Brüder Opolka der Fall. Folglich hat der Landkreis den Bebauungsplanentwurf der Stadt Storkow letzte Woche mit einem entsprechenden Anschreiben ins Haus von Jörg Vogelsänger geschickt. „Wir haben keine Zweifel, dass die Zuständigkeit nicht bei uns liegt“, versicherte der Beigeordnete.

Im Umweltministerium hieß es am Montag auf Anfrage, dass man selbstverständlich nicht zuständig sei. Sobald das Schreiben auf dem offiziellen Weg eingetroffen ist, werde man entsprechend antworten.