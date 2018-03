Fahrerlose Busse starten an der Charité

Bitte einsteigen! Die Berliner Verkehrsbetriebe haben die ersten zwei autonom fahrenden Busse auf die Strecke geschickt. Sie fahren auf dem Campus Charité Mitte neun Haltestellen an. Zwei weitere Hightech-Minibusse sollen ab Mitte April auf dem Gelände des Virchow-Klinikums im Wedding eingesetzt werden. ⇥ © Foto: Christian Ditsch

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Sie sind klein, elektrisch und haben keinen Fahrer: Zwei autonome Mini-Busse haben am Montag an der Charité den Fahrgastbetrieb aufgenommen und drehen nun wochentags täglich von 9 bis 16 Uhr ihre Runden. Wer mitfahren will, braucht keinen Fahrschein.

Wo hinten oder vorne ist, kann man bei den kleinen gelben Kisten auf Rädern nicht sagen. Sie haben weder Lenkrad noch Fahrer. Fast lautlos surren sie seit Montag über das Klinikgelände der Charité in Mitte. Nur die typischen schwarz-bunten BVG-Sitze weisen darauf hin, dass man es hier mit Bussen der Berliner Verkehrsbetriebe zu tun hat. Ein Ticket müssen Fahrgäste dennoch nicht lösen, um die beiden autonomen Gefährte zu besteigen, die auf der 1,2 Kilometer langen Linie mit Instituten, Medizinhistorischem Museum, Mensa, Wirtschaftsgebäuden und Forschungszentren kreisen.

Die beiden Busse zweier unterschiedlicher französischer Firmen halten an jeder der acht Haltestellen und öffnen automatisch die Türen. Bevor die wieder geschlossen werden, bimmelt das Gefährt wie eine alte Tram. Ansonsten gibt es dicke Knöpfe wie bei der Behinderten-Toilette im Regionalzug.

Noch fahren in den ersten Monaten Begleiter mit, die in Notfällen sofort eingreifen können. „Über den Bildschirm und die Fernbedienung kann ich von automatisch sofort auf manuell umschalten“, erklärt Johannes Jähre. Der Fahrbegleiter der BVG passt aber auch auf, dass die Fahrgäste in den Sechs- und Elfsitzern auch wirklich Platz nehmen. Denn wenn ein Krankenwagen plötzlich den Weg versperrt, ein unachtsamer Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn tritt oder ein Radfahrer die Vorfahrt missachtet, bremsen die Busse abrupt ab. Bei einer Höchstgeschwindigkeit von Tempo 12 halten sich die Erschütterungen jedoch in Grenzen.

„Das ist natürlich nicht besonders schnell, dafür ist die Fahrt sehr angenehm, auch weil die Busse sehr leise sind“, sagt Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), die gemeinsam mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) gleich am Morgen eine Probefahrt unternahm. „Wir wollen erforschen, ob man mit diesem Ansatz mehr Menschen zum Umstieg auf den ÖPNV bewegen und so die Umwelt entlasten kann“, so Schulze.

Das Pilotprojekt läuft bis zum Frühjahr 2020. Das Budget liegt bei rund 4,1 Millionen Euro. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit fördert es mit rund 3,2 Millionen Euro. Dabei geht es neben der Akzeptanz vor allem um die Sicherheit. „Wir wollen herausbekommen, wo die Sorgen und Gefahren liegen“, sagt die Ministerin mit Blick auf den tödlichen Unfall vor wenigen Tagen in San Francisco. Dort hatte ein Roboter-Auto des Chauffeur-Dienstes Uber eine Frau überfahren. „Wir gehen hier in Deutschland ganz anders vor. Wir erproben die neue Technik sehr langsam und in kleinen Schritten“, versichert Schulze.

Das weitläufige Campusgelände an der Charité mit eigenen Straßen, Gehwegen und Kreuzungen eigne sich dafür besonders gut. Mitte April soll auch der Betrieb mit zwei weiteren Bussen auf dem Charité Campus Virchow-Klinikum starten. Dort gibt es dann sogar zwei verschiedene Ringlinien ohne Anfangs- und Endhaltestelle. Die beiden vom normalen Straßenland durch Zäune abgeschirmten Areale bildeten den Berliner Verkehrsalltag im Kleinen ab“, hieß es von der BVG.

Und so blockiert schon kurz nach dem Start plötzlich ein Krankentransporter den Virchowweg. Der Bus bremst von alleine ab. Johannes Jähre muss nicht eingreifen. Als der Transporter wegfährt, nimmt auch der führerlose Bus wieder Fahrt auf.

Ab Frühjahr 2019 wollen BVG und Charité auch das unbegleitete Fahren testen. „Unsere Busfahrer müssen sich aber keine Sorgen um ihre Jobs machen“, betont BVG-Chefin Sigrid Nikutta. Im komplexen Großstadtverkehr könne man nicht auf Menschen verzichten. Die noch junge Technik sehe man eher als mögliche Ergänzung auf schwach ausgelasteten Strecken. „Ich stelle mir vor, dass ich nachts aus der U-Bahn steige und mir für die letzten Meter mit dem Handy einen autonomen Bus rufe, der mich bis vor die Haustür bringt.“