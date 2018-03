Johann Müller

Neuentempel Trotz Temperaturen, die dieser Tage noch nicht allzu sehr an den Frühling erinnern, waren Bewohner der Einladung ihres Ortsvorstehers Bernd Baier (l.) am Wochenende gefolgt, krempelten die Ärmel hoch, nachdem die Aufgaben für den Frühjahrsputz vorab am Gemeindehaus besprochen wurden.

Im Laufe des Tages wurden Schnittarbeiten erledigt, Harken und Rechen kamen zum Einsatz, ließen die Kälte bei den Helfern schnell vergessen. Baumstämme blieben am Ende übrig, die die Freiwilligen nicht allein aus dem Weg räumen konnten. Die Firma Sixdorf & Müller wurde bereits darüber informiert und beauftragt, die Stämme in den kommenden Tagen abzutransportieren.