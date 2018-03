Veranstaltungskalender fürs Schlaubetal erschienen

Frank Groneberg

Der Veranstaltungskalender für Müllrose und das Schlaubetal listet auf 28 Seiten Tipps von Lesungen über die Seekonzerte und Tanzabende bis hin zum Stadtspaziergang auf. Erhältlich ist er kostenlos als handliches Heft.

Sie sind natürlich auch im Veranstaltungskalender 2018 enthalten, die Osterfeuer, die ab Donnerstag auch im Schlaubetal lodern werden. Zwar nicht alle acht, dafür war dann doch ein bisschen zu zeitig Redak­tionsschluss. Aber das, zu dem die meisten Besucher erwartet werden, findet sich auch in dem schmalen, in diesem Jahr ganz in Hellblau gehaltenen Heftchen: das Müllroser Osterfeuer, laut Veranstalter das größte in der Region. Zumindest dürfte es das am längsten dauernde sein, denn vom Entzünden des Kinder-Osterfeuers um 16 Uhr bis zum Ende der Tanzparty um 1 Uhr kann am Ostersonntag immerhin neun Stunden lang gefeiert werden.

Mitte Januar hatte die MOZ schon einmal über den neuen Veranstaltungskalender für Müllrose und das Schlaubetal, der jährlich von der Stadt Müllrose herausgegeben wird, berichtet. Damals hatten die Mitarbeiter des Hauses des Gastes noch an der Fertigstellung gefeilt. Inzwischen liegt das handliche Heft zum Mitnehmen bereit. Auf 28 Seiten listet es genau 117 Veranstaltungen auf, die in den Monaten März bis Dezember in den Orten des Schlaubetals besucht werden können. Von A wie Anangeln, zu dem der Müllroser Anglerverein 1949 am 7. April einlädt, bis Z wie Zapfenstreich, mit dem die Müllroser Seekonzerte am 1. September beschlossen werden, reicht die Palette der Angebote. Abwechslung wird dabei auch in diesem Jahr großgeschrieben: Angel- und Sportwettbewerbe finden sich in der Broschüre ebenso wie Lesungen, Wanderungen, Dorffeste aller Art, Ausstellungen und Kabarettabende sowie klassische Konzerte, Folkmusik und das große Konzert mit Matthias Reim auf dem Gelände der Oderland Mühlenwerke am 21. Juli.

Und natürlich Blasmusik. Die Müllroser Seekonzerte des Musikvereins Müllrose gehören seit Jahren zu den beliebtesten Veranstaltungen. Sechsmal erfreuen die Müllroser Musiker ihr Publikum an verschiedenen Orten in der Stadt. Das Auftaktkonzert geben sie am Pfingstmontag auf der Seepromenade. Mindestens genauso beliebt ist die „Seerenade am See“, die am 30. Juni von den Blechbläsern des Quintetts „Harmonic Brass“ aus München gestaltet wird. Viele Hundert Besucher werden am 24. Juni zum traditionellen Parkkonzert auf dem Gut Zeisigberg erwartet, wo die „Cobblestones“ mit irischem und schottischem Folk für allerbeste Stimmung sorgen werden. Und am ersten Augustwochenende wird drei Tage lang der „Müllroser Seezauber“ gefeiert.

Erhältlich ist der Veranstaltungskalender kostenlos in der Schlaubetal-Information im Müllroser Haus des Gastes, Kietz 7.