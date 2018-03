Aufmerksamkeit für den „Frankfurter Weg“

MOZ

Frankfurt (Oder) Die Frankfurter Oberbürgermeisterwahl hat deutschlandweit ein Medienecho gefunden. Dabei fand nicht nur der in Frankfurt geführte Wahlkampf Beachtung, sondern Berichterstatter entdeckten auch aus ihrer Sicht bemerkenswerte Entwicklungen in der Stadt an der deutsch-polnischen Grenze.

Unter der Überschrift „Aufbruch Ost“ schreibt die taz: „2016 aber geschah etwas Erstaunliches. Zum ersten Mal wurde die Stadt mehr und nicht weniger. Nach 25 Jahren, in denen mehr gestorben als geboren, mehr weggegangen als angekommen, mehr abgerissen als aufgebaut wurde, stand im Oktober 2016 ein positiver Saldo von 53 Einwohnern. Es waren Flüchtlinge in die Stadt gekommen. Schon 2014 hatten sich die Spitzen von Verwaltung, Rathaus und kommunaler Wohnungsunternehmen zusammengesetzt und beschlossen, Flüchtlinge in der Stadt dezentral unterzubringen. In der Stadtverordnetenversammlung stimmten alle Fraktionen für dieses Konzept, sogar die AfD... Das Konzept wurde bald als „Frankfurter Weg“ bekannt. Mangel als Stärke: großer Leerstand, wenig Konkurrenz um Wohnungen. Die Stadt und ein Wohnungsunternehmen schlossen eine Kooperationsvereinbarung. Flüchtlinge konnten so Mietverträge unterzeichnen, anstatt Wohnungen zugeteilt zu bekommen. Bekamen sie einen Aufenthaltsstatus, konnten sie in den Wohnungen bleiben. Seitdem werden Hauswarte in interkultureller Kompetenz geschult. Eine Infohotline wurde eingerichtet. Ein Mieterfonds. Es werden Nachbarschaftsfeste gefeiert, Gartenprojekte gestartet und Nachbarschaftslotsen ausgebildet, anerkannte Flüchtlinge, die Neuankommenden mit der deutschen Bürokratie weiterhelfen sollten. 1300 Flüchtlinge leben gerade in Frankfurt. Das klingt nach wenig, ist aber prozentual genau so viel wie in Cottbus, wo sich viele mit den Flüchtlingen überfordert fühlen. Wäre jetzt Landtagswahl, bekäme die AfD dort 29 Prozent.“

Die Frankfurter Rundschau schreibt unter der Überschrift „Linker Sieger in Gauland-Wahlkreis: „Für die Linke ist der Erfolg insofern bemerkenswert, als sie gerade in Ostdeutschland zuletzt immer öfter unter die Räder der AfD geriet. Dazu passt, dass ein gewisser Alexander Gauland, AfD-Partei- und Fraktionsvorsitzender, in Frankfurt/Oder just für den Bundestag kandidierte. Zudem zählt die Partei im Westen der Republik mittlerweile mehr Mitglieder als im Osten. Dass ein Genosse in dieser Situation obsiegt und der erste linke OB in Brandenburg wird, ist nicht selbstverständlich. Dabei sind die Erwartungen groß. Wie alle kreisfreien Städte in Brandenburg ist Frankfurt/Oder hoch verschuldet, der Haushalt 2017 ist von der Kommunalaufsicht immer noch nicht genehmigt worden. Die knapp 59 000 Einwohner zählende Stadt kann keine Kredite für Investitionen aufnehmen, an anderen Stellen sind ihr ebenfalls die Hände gebunden.“

Und ZEIT online schreibt in einer großen Reportage: „Heute kann jeder über die Brücke. Das Grenzgebäude ist abgebaut, man kann Słubice schon von Weitem sehen. Hin und wieder fährt ein Polizeiwagen über die Brücke und wieder zurück. Man braucht keinen Pass und nicht mal festes Schuhwerk, um diese Staatsgrenze zu passieren. Man geht einfach weiter. Ein Mädchen auf Inlineskates rollt auf dem Bürgersteig und telefoniert in ihre Kopfhörer. Drei Kinder teilen sich einen Handybildschirm und ein Punk redet auf seine Mutter ein, während ein Bus der Frankfurter Verkehrsbetriebe über den schon polnischen Zebrastreifen brettert. Man muss das Gefühl nur kurz zulassen: Dies ist keine Staatsgrenze, sondern eine Brücke. Słubice gehört zwar zu Polen, aber es ist ein Teil von Frankfurt. Frankfurt liegt nicht am Rand, sondern in der Mitte einer Region. Dann setzt ein Gefühl des Triumphs ein. Ein wenig so, wie durch das Brandenburger Tor zu gehen.“