Von Filzkurs bis Wildkräutersuppe

Thomas Berger

Dahmsdorf Das Team vom Habondia-Hof in Dahmsdorf hat zum Auftakt der neuen Saison sein Jahresprogramm vorgelegt. Angeknüpft wird dabei an seit Jahren bewährte Angebote, aber auch einiges Neue und besondere Ergänzungen finden sich wieder.

Jahrelang hatte Birte Böhnisch als „Kräuterfrau“ zunächst allein den Grundstein für die heute in dem Müncheberger Ortsteil verankerte und weit in die Region strahlende Angebotsvielfalt gelegt. 2009/2010 gehörte sie dann zu den Initiatoren des Netzwerks HeilSame LebensWeisen, das in enger Abstimmung mit der mittlerweile in den Ruhestand verabschiedeten langjährigen Buckower Tourismusamtsleiterin Riamara Sommerschuh auf den Weg gebracht wurde. Weitere Ergänzungen nach dieser stärkeren Verknüpfung mit Gleichgesinnten aus dem Großraum Märkische Schweiz ließen nicht lange auf sich warten. 2014 folgte die Eröffnung des HeileHauses auf dem Hof, im Jahr darauf wurde der „Blaue Wagen“ als Unterkunftsmöglichkeit vor allem für Teilnehmende an den Kurs- und Seminarangeboten in Betrieb genommen. Seither ist das Ganze für Birte Böhnisch und ihr Team zwar endlich eine „runde Sache“, dennoch geht es beim gleichzeitigen Bewahren der bisherigen Säulen immer wieder um weitere Ergänzungen der Angebote. Seit einem halben Jahr ist der Habondia-Hof zudem offiziell „Naturpark-Partner Märkische Schweiz“, ausgezeichnet beim Apfelfest im vergangenen September.

Der Heilkräuterkurs im Rhythmus der Jahreszeiten ist eines der erfolgreichsten und beständigsten Angebote. Mit drei Gruppen dieses Anfängerkurses geht es jetzt wieder los. Während Gruppe II (mittwochs und donnerstags von 9 bis 18 Uhr, Beginn ab 25./26. April) separat läuft, begegnen sich Gruppe I, die sich montags in Berlin-Friedrichshain trifft, und Gruppe III, die auch komplett in Dahmsdorf stattfindet und Tag eins freitags von 17 bis 22 Uhr hat (Start 27. April), immer beim gemeinsamen Sonnabendtermin (10 bis 21.30 Uhr) auf dem Habondia-Hof, um von dort aus auf die Wiesen der Umgebung auszuschwärmen. So manche Teilnehmer haben inzwischen auch schon für einen Fortgeschrittenenkurs aufgesattelt. Wer darüber hinaus sein Wissen um die heilende Kraft der Kräuter vertiefen möchte, für den gibt es neuerdings auch eine Art Meisterkurs-Seminar im dritten Jahr. Beginnend mit Terminen im Juni, geht es dabei ebenfalls durch Sommer, Herbst und Winter/Frühling.

Zusammen mit Frauenärztin Gabriele Podschuweit und Heilpraktikerin Cara Rasmuß, ihrer wichtigsten Partnerin im HeileHaus-Team, lädt Birte Böhnisch zu drei Abenden mit drei Frauenthemen und drei Frauen aus heilenden Berufen ein. „Von der jungen Frau zur weisen Alten“ ist dieses Angebot betitelt, das ab 13. Mai beginnt und nur eine begrenzte Kapazität hat, weshalb sich Interessentinnen schnell anmelden sollten. Vom hormonellen Chaos in der Jugend bis zu Problemen der Wechseljahre werden Lösungsansätze aus westlicher wie fernöstlicher Medizin, angereichert um weitere Aspekte, präsentiert. Und wer schon immer mal eine Einführung in die jahrtausendealte Kunst des Destillierens haben wollte, der ist bei einem diesbezüglichen Kursangebot Birte Böhnischs gemeinsam mit ihrer Kräuterfrau-Kollegin Ellen Siering am 25. Mai willkommen (zweiter Termin im November).

Die übliche Teilnahme des Teams mit dem Hoffest alle zwei Jahre im Rahmen der Brandenburger Landpartie im Juni musste diesmal zwar abgesagt werden. Dennoch präsentiert sich der Habondia-Hof, in der Regel zusammen mit Partnern aus dem Netzwerk HeilSame LebensWeisen, unter anderem wieder beim Buckower Garten- und Gesundheitstag am 13. Mai und beim Naturpark-Apfelfest am 15. September. Ansonsten hält das Jahresprogramm Singen und Tanzen zur Sommersonnenwende, Qi Gong, Basenfasten, Spinn- und Filzkurse sowie einiges mehr bereit.

Ein besonderer Höhepunkt wird auch wieder im Frühsommer die Gastveranstaltung mit den palästinensischen Friedensaktivisten sein (27. Juni). Zuvor gibt es am 30. März aber unter anderem Osterrituale und Osterbrotbacken im Holzbackofen.

Jahresprogramm und Kontaktdaten auf www.habondia.de