Bummi kommt langsam in die Jahre

Jörg Kotterba

Eisenhüttenstadt Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugland daher. Und sein Fell war wuschelweich. Alle Kinder rufen gleich: „Bummi, Bummi – Bummi, Bummi brumm, brumm, brumm.“ Wer in der DDR aufwuchs, kennt Bummi, Liebling aller Kinder. „Vom Spielzeugland in die ostdeutsche Wirklichkeit“ – so der Titel eines Vortrags- und Filmabends im Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR.

Der kleine, gelbe Wuschel kam am 15. Februar 1957 auf die Welt – als eine vom FDJ-Zentralrat herausgegebene und für die DDR-Polygraphie aufwändig gestaltete Zeitschrift. „Bummi“ erschien zwischen dem Geburtsjahr 1957 bis 1966 einmal, später zweimal monatlich und war vor allem für Kleinkinder zwischen drei und sechs Jahren gedacht. Das Heft gibt es in veränderter Form heute noch, doch am Bekanntheitsgrad früherer Jahre reicht Bummi heute nicht mehr heran.

Jeanette Toussaint und der promovierte Filmhistoriker Ralf Forster haben während eines Vortrags- und Filmabends am Donnerstag im Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR an den Titelhelden der gleichnamigen Zeitschrift erinnert. Er feierte voriges Jahr 60. Geburtstag, ist also etwas in die Jahre gekommen.

Bummi ist Generationen von Kindern ans Herz gewachsen. Der Teddy wurde Markenzeichen, ja Kult, weil ihn Mädchen und Jungen gleichermaßen gern hatten. „Er sollte sich ihrer Probleme annehmen“, informierte Jeanette Toussaint, die seit 2005 als freiberufliche Autorin arbeitet, aber auch wissenschaftliche Mitarbeiterin der KZ-Gedenkstätte Ravensbrück ist.

Und lachend fügte sie an: „Wenn wir während der Recherche inzwischen erwachsen gewordene DDR-Kinder nach Bummi fragten, blickten wir oft in glänzende Augen.“

Das konnte Lothar Tröger bestätigen. Der 84-jährige gebürtige Sachse, der aber seit 1957 in Eisenhüttenstadt lebt, freute sich auf diesen Vortragsabend. „Ich hatte schon auf dem Weg zum Dokumentationszentrum die knuddelige Figur vor Augen und könnte das Lied anstimmen vom kleinen Teddybär, der aus dem Spielzeuglande herkam.“

Im Fleischkombinat habe er als Ingenieur gearbeitet. „Ich interessiere mich sehr für all das Gute, aber auch Unschöne, was 40 Jahre DDR ausmachten“, ergänzte Lothar Tröger. Seine Mutter sei zeitig in den Westen gegangen. „Da war der Rest der Familie auch im Blickfeld der Stasi“, erzählt er.

Ralf Forster ist Filmtechnik-Historiker, Ausstellungskurator und stellvertretender Sammlungsleiter am Filmmuseum Potsdam. Er machte darauf aufmerksam, dass die Bummi-Hefte auch als Mittel missbraucht wurden, die „kleinen DDR-Bürger“ schon im Kindergartenalter an die sozialistische Ideologie heranzuführen.

„Nicht in klassischer Propagandaform, sondern verhaltener. Ideologie stand auch nicht im Mittelpunkt der Hefte, aber über die Jahre sind immer wieder solche politischen Schwerpunkte zu erkennen“, sagt Ralf Forster. „Da ging es um die Heimat, um Solidaritätsaktionen, so mit Vietnam. Und um das klassische Schwarz-Weiß-Muster vom guten Osten und dem bösen Westen.“ ⇥(jko)