21 Prozent teurer – nein danke

Meier, Margrit

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Sie ist nur rund 130 Meter lang und trägt ihren Namen zurecht: Die Kurze Straße in Eggersdorf. Elf Anlieger gibt es. Neun von ihnen haben eine Unterschriftensammlung unterzeichnet, die Peter Rombinsky und Hans-Jürgen Thomas bei der jüngsten Sitzung den Gemeindevertretern übergeben haben. Ihr Problem: Sie wollen, dass ihre Straße vorerst nicht ausgebaut wird.

Vor einiger Zeit hatte es eine Anliegerinformation gegeben. Damals hieß es, dass die Kurze Straße und auch die Ulmenallee gemeinschaftlich ausgeschrieben werden. „Wir sind gegen die Versiegelung, können auch gut weiter mit dem Feldweg leben. Damals haben wir uns der Mehrheit gebeugt, die den Ausbau für gut befand“, erzählt Peter Rombinsky.

Jetzt aber flatterte den Anliegern eine neue Information in die Häuser. Die Ulmenallee ist nun außen vor. Die Ausbaukosten für die Kurze Straße sind in die Höhe geschnellt. Um 21 Prozent. „Das bedeutet für meine Familie, dass wir für unser 944 Quadratmeter großes Grundstück statt 7822 nun 10 013 Euro zahlen sollen“, ergänzt Hans-Jürgen Thomas.

Sie sind von Haustür zu Haustür gezogen und haben Unterschriften gegen den Ausbau zum jetzigen Zeitpunkt gesammelt. „In vielen anderen Bundesländern und Gemeinden wird man nicht als Bürger zweiter Klasse behandelt. Hier aber schon“, kritisiert Rombinsky. Jedermann benutze Straßen, zahlen dafür aber sollen allein die Anlieger. Aber vielleicht, so Peter Rombinsky weiter, bringt ja die Zeit so einiges, denn vielerorts werde genau darüber diskutiert, solche Umlagen abzuschaffen bzw. sie auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren, wie in anderen Orten auch. Denn nur im Doppeldorf, so sagt der Eggersdorfer, verlange die Verwaltung 90 Prozent der Kosten. Ginge es nach Rombinsky und Thomas, dann würde auch ein einfacherer Ausbau, wie er in vielen Nachbarstraßen geschehen ist, reichen. Diese Kosten übrigens wurden nicht auf die Anlieger umgelegt. Wo bliebe da die Gerechtigkeit, fragen beide.⇥(mei)