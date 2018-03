Straßenausbau in Kienwerder beginnt

PM

Seelow Am Dienstag nach Ostern beginnen die Arbeiten zum grundhaften Ausbau der Kreisstraße K 6409, der Ortsdurchfahrt Kiehnwerder. Darüber informierte Thomas Berendt, Sprecher des Kreises Märkisch-Oderland, in dessen Auftrag die Arbeiten durchgeführt werden.Das Vorhaben wird als Gemeinschaftsprojekt mit der Gemeinde Letschin realisiert. Beginnend am Ortseingang aus Richtung Sietzing kommend, bis zum Ortsausgang in Richtung Platkow beträgt die Ausbaustrecke etwa 900 Meter.

Neben dem Ausbau der neuen Asphaltfahrbahn in einer Breite von sechs Metern, erfolgen die Herstellung eines Muldensystems für die Regenentwässerung der Fahrbahn in den Seitenbereichen, der Neubau von fünf Stellplätzen vor dem Gemeindehaus sowie der Ausbau von Grundstückszufahrten. Bis voraussichtlich Ende November sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, mit denen die Firma Oevermann Verkehrswegebau GmbH aus Eisenhüttenstadt beauftragt wurde.

Die Fahrbahn soll bereits bis August fertiggestellt sein. Lediglich die Arbeiten in den Seitenbereichen sowie die erforderlichen Ersatzpflanzungen mit Obstbäumen – unmittelbar an die Ortslage anschließend an der K6409 – werden voraussichtlich bis in den Herbst andauern, so der Kreissprecher.

Es ist geplant, so Berendt weiter, die Baumaßnahme unter halbseitiger Sperrung mit Ampelbetrieb zu realisieren. Für den Einbau der Asphaltdeckschicht wird eine Vollsperrung notwendig sein, welche innerhalb der Sommerferien vorgesehen ist. Die notwendige Umleitung wird zu gegebener Zeit ausgeschildert.

Das Projekt wird aus Mitteln des Kooperationsprogramms Interreg im Rahmen der Europäischen territorialen Zusammenarbeit gefördert.