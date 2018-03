Pendelei zur Arbeit belastet Psyche

Dietrich Schröder

Berlin (MOZ) Tägliches weites Pendeln kostet nicht nur Zeit, sondern es kann auch psychisch krank machen.

Je weiter der Arbeitsort entfernt ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit depressiver Verstimmungen, von Ängsten und der Sorge, den Alltag nicht mehr meistern zu können. Der Studie des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO), die zu diesem Ergebnis kommt, liegen die Daten von mehr als 13☺Millionen Versicherten der Krankenkasse in ganz Deutschland zugrunde.

Die Tatsache, dass der Krankenstand in den vergangenen Jahren insgesamt relativ konstant geblieben ist, die Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen sich im vergangenen Jahrzehnt jedoch um fast zwei Drittel erhöhten, seien Anlass gewesen, um nach den Ursachen dieser Entwicklung zu suchen, hieß es bei der Vorstellung der Studie. Der Stellvertretende Geschäftsführer des WIdO, Helmut Schröder, hob ausdrücklich hervor, dass eine Arbeitsstelle in einer anderen Stadt durchaus neue Lern- und Entwicklungschancen eröffne. Zugleich sei sie aber auch mit Risiken verbunden, sagte er. Zudem räumte Schröder ein, dass nicht allein die Entfernung zum Arbeitsort der Grund für psychische Erkrankungen sei, sondern auch die Forderung nach mehr Flexibilität und ständiger Erreichbarkeit der Beschäftigten.

Schon bei 50 Kilometern Arbeitsweg besteht den Untersuchungen zufolge ein Risiko. Versicherte, die so weit und mehr fahren müssen, fehlten im vergangenen Jahr im Schnitt an 3,2 Tagen wegen einer psychischen Erkrankung bei der Arbeit. Bei zehn Kilometern Entfernung hingegen waren es nur 2,9 Tage und damit ein halber Tag weniger. Bei sehr großen Entfernungen von mehr als 500 Kilometern täglicher Wegstrecke waren es schon 3,4 Tage.

Insgesamt fehlten die Versicherten 2017 durchschnittlich an rund 19 Tagen krankheitsbedingt. Psychische Probleme lagen als Ursache zwar erst an fünfter Stelle, die Ausfallzeiten waren aber in diesen Fällen mit durchschnittlich 26 Fehltagen pro Fall am höchsten.

Für seine Analysen hat das WIdO auch analysiert, ob eine in den vergangenen fünf Jahren erfolgte Veränderung der Entfernung zur Arbeit Auswirkungen auf die Fehltage wegen psychischer Erkrankungen hatte. Dafür konnten die Daten von knapp fünf Millionen Versicherten zu Grunde gelegt werden.

Es zeigte sich, dass bei einer Verkürzung der Wegstrecke die psychisch bedingten Fehlzeiten unterdurchschnittlich anstiegen, während sie sich bei einer Verlängerung überdurchschnittlich erhöhten. Stieg die Entfernung zum Arbeitsort auf 50 Kilometer oder mehr, war der Anstieg der Fehltage am größten.