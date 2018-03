Die Abstiegsplätze verlassen

Michel Nowak

Grünheide (MOZ) Grünheide. Die Handballer des Grünheider SV haben eindrucksvoll ihre Stärke demonstriert. Mit 30:23 (17:13) besiegten sie in der Oberliga Ostsee-Spree den Tabellenvorletzten VfL Tegel und verbesserten sich auf den zehnten Platz. Für Spieler wie Zuschauer in der Löcknitzhalle war klar: In dieser Form sollte der Abstieg kein Thema sein.

Die Bedeutung des Spiels war allen Beteiligten im Vorfeld nur zu gut bekannt. Sven Gericke, der seit einigen Wochen das Grünheider Trainerteam verstärkt, wollte gar nicht von einem Pflichtsieg sprechen. „Es ist noch viel wichtiger, die Punkte sind ein Muss.“ Und die Voraussetzungen waren durchaus gut: Das Hinspiel in Berlin hatten die Grünheider mit 30:18 gewonnen, und zuletzt konnten sie mit drei Siegen aus vier Spielen Selbstvertrauen im Abstiegskampf der 4. Liga tanken.

Mit einem sehenswerten Heber von der Rechtsaußen-Position gab Tom Griebsch in der wieder gut gefüllten Löcknitzhalle dann auch gleich die Marschrichtung vor. Danach war aber doch eine gewisse Nervosität auf Seiten der Gastgeber zu spüren. Einfache Fehler waren die Folge, dazu gehörten ein vergebener Siebenmeter und mehrere Abspiele direkt zum Gegner.

Schon nach knapp sechs Minuten zog Trainer Uwe Schwiderski beim 1:3 die Reißleine und nahm seine erste Auszeit. Und die sollte tatsächlich etwas bewirken. Die Hausherren traten jetzt nämlich sicherer auf und kamen durch Tore von Trainer-Sohn Marcus Schwiderski und Sebastian Ackermann postwendend zum Ausgleich. Mehr noch, die jetzt deutlich verbesserte Deckung fing zunehmend Bälle der Tegeler ab und münzte diese nach Kontern in zählbare Erfolge um. Allein Merlin Kothe (sechs Tore) und vor allem Tom Griebsch (9) erzielten auf diese Weise die meisten Treffer. „Tom hat sich wie bereits in den letzten Spielen sehr stark präsentiert“, lobte Uwe Schwiderski. Auch Sohn Marcus erhielt ein Kompliment: „Er hat klug Regie geführt und war selbst torgefährlich.“ Die Grünheider erarbeiteten sich bis zur 26. Minute so eine komfortable 17:11-Führung.

Dem VfL Tegel war aber anzumerken, dass er nicht als Punktelieferant auftreten wollte. Für die kompakte Mannschaft ging es schließlich um die wahrscheinlich letzte Chance im Abstiegskampf. Treffer von Niclas Schauer verkürzten den Rückstand zur Pause bis auf 13:17 . Nach dem Wechsel rückten die Berliner gar bis auf 17:19 heran (40.). Schwiderski monierte in dieser Phase vor allem die Chancenverwertung.

Doch seinen Handballern gelang es diesmal, den Schalter in einer vom Schiedsrichter-Duo Andreas Läbe und Steffen Kaußmann sicher geleiteten Partie wieder umzulegen. Basierend auch auf einer sichtbaren Steigerung von Tom Lessig im Tor trafen sie vier Mal in Folge (23:17/46.). Als Gäste-Trainer Denis Niehusen schließlich zehn Minuten vor dem Ende beim 28:19 für den Grünheider SV seine Auszeit in der zweiten Hälfte nahm, war es bereits zu spät. Zwar vergaben die Gastgeber in den letzten Minuten noch zwei Siebenmeter und scheiterten mehrfach an Berlins Torhüter Alexander Mittelstaedt, der deutliche Sieg war ihnen aber nicht mehr zu nehmen. Kapitän Toni Büttner setzte mit dem 30. Tor den Schlusspunkt.

Anschließend waren viele zufriedene Gesichter in der Löcknitz-Halle zu sehen. Denn mit jetzt 18:26 Punkten ist wieder der Sprung auf den zehnten Platz gelungen. Und in dieser Form sollte der Abstieg für die Mannschaft auch kein Thema sein. „Wir haben ein Endspiel gewonnen“, relativierte Trainer Uwe Schwiderski, „für uns ist aber jetzt jede Begegnung ein Endspiel.“

Vier haben die Grünheider in dieser Saison noch zu bestreiten. Und das nächste Spiel ist ein besonders schweres: Nach der knapp dreiwöchigen Osterpause wartet am 14. April Tabellenführer Füchse Berlin II. Anpfiff in der Lilli-Henoch-Sporthalle ist um 19 Uhr. „Wir wollen die Füchse möglichst ärgern“, gibt der Coach die Zielrichtung vor. Erst am 28. April folgt das nächste Heimspiel, dann gegen den aktuellen Tabellen-Achten SG OSF Berlin.

Grünheider SV: Tom Lessig, Tim Reisener – Matthias Henow 2, Mateusz Krzyzanowski 2, Robert Kaberidis, Konstantin Büttner 2, Ioannis Frangis, Merlin Kothe 6, Marcus Schwiderski 7, Sebastian Ackermann 1, Tom Griebsch 9, Florian Heine 1

Siebenmeter: GSV 5/2 verwandelt, VfL Tegel 3/3 – Zeitstrafen: GSV 3, VfL 2