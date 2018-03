Das alte Gut bekommt jetzt ein Rathaus

Meier, Margrit

Hoppegarten bei Berlin (MOZ) Die Rennbahngemeinde erhält ein neues Rathaus. Bauherr ist Andreas Flörke, der seinen Traum vom alten Gut Hoppegarten weiter gestaltet. Zum Haupthaus, den Schnitterhäusern und dem Kavaliershaus kommt nun das als Rathaus benannte neue Gebäude hinzu, für das jetzt die Baugrube ausgehoben wurde. „Wir gestalten die Fassade mit Stuckelementen bewusst gründerzeitlich“, sagt Flörke. Er verhindere damit, dass das Gebäudeensemble kasernenartig wirke. Zwölf altersgerechte Wohnungen zwischen 50 und 70 Quadratmeter sollen bis November fertig sein. Im Erdgeschoss gibt es Terrassen und im ersten Obergeschoss Balkone. Wie es sich für ein Rathaus gehört, bekommt es oben aufs Dach einen Uhrenturm. Der ist eine geschickte Lösung für die Entlüftung des Aufzuges, der alle Etagen miteinander verbindet.

Gearbeitet wird parallel auch in der alten Schmiede, einem Ziegelbau, der um eine Etage angehoben wird. Oben entsteht eine Gästewohnung, unten ein Café. „Das wird eher rustikal und die Ziegelsteine werden sichtbar bleiben. Man soll reinkommen, den frischen Kaffee und gerade gebackenen Kuchen riechen“, freut sich Flörke schon heute auf die Eröffnung. Nebenan soll ein Streichelzoo alte und junge Gäste zusammenbringen.

Das Areal des alten Gutes in der Lindenallee ist noch groß, und so träumt Flörke von weiteren Bauten. „Denn so ein kleines Dorf im Dorf, das braucht auch noch ein Kirche“, sagt er augenzwinkernd. ⇥(mei)