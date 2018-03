Die ersten Störche sind da

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Am Wochenende sind in der Region die ersten Störche angekommen. Am Sonnabend besetzte ein Vogel den Horst in Tauche. Am Sonntag ist ein Storch in Buckow gelandet.

Ricarda Triebler meldete der Redaktion, dass sie am Sonntag gegen 17 Uhr einen Storch in Groß Rietz gesehen hat. Er hat auch schon das Nest auf dem alten Brennereischornstein besetzt. Viele Groß Rietzer befürchteten noch im Januar, dass dieser abgerissen wird, weil dort Drohnenflüge stattgefunden hatten. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass der Eigentümer das gesamte Areal verkaufen will. Derzeit läuft eine Online-Versteigerung.

An einigen Nisthilfen für den Storch, so auf der Beeskower Spreeinsel und im Spreeauenweg sind für die kommenden Tage noch letzte Reparaturen geplant. In der Stadt sind die Hoffnungen groß, dass sich endlich wieder ein Storchenpaar niederlässt. Das ist schon seit einigen Jahren nicht mehr der Fall.

Wo ist der Storch in diesen Tagen noch gelandet. Teilen Sie ihre Sichtungen bitte unter beeskow-red@moz.de mit.