Trocken-Toiletten aus Thüringen

Bernhard Schwiete

Storkow. dfdf (MOZ) Die Idee ist simpel: Was in der Toilettenschüssel landet, wird nicht mit Wasser über Leitungen in Richtung Kläranlage befördert, sondern landet je nach Art des Materials einfach in zwei verschiedenen Auffangbehältern. Wenn diese geleert werden, muss der Inhalt gar nicht unbedingt entsorgt werden, sondern kann als Dünger im eigenen Garten landen. Dadurch verbraucht man kein Wasser, es entsteht kein Ammoniak- oder sonstiger Geruch, und hygienisch ist das Ganze auch.

So bewirbt ein Unternehmen aus Weimar die von ihm entwickelten und hergestellten Trocken-Trenn-Toiletten, die sich für Gartengrundstücke und Campingplätze eignen, aber auch für Einfamilienhäuser, wie die Firma argumentiert. Urintank und Sammelbehälter für Fäkalien haben ein Fassungsvermögen, dass sie nur einmal im Jahr geleert werden müssen.

In der Ausstellung „Drauf geschissen!“ auf der Burg Storkow über die Geschichte der Toilette sind seit kurzem zwei dieser Anlagen zu besichtigen. Melanie Reiche, die sich im Mitarbeiter-Team der Burg um die Ausstellung kümmert, hat die Exponate nach Storkow geholt, als kostenlose Leihgabe aus Thüringen. Den Kontakt mit dem Unternehmen hatte sie selber aufgenommen. Ganz neuartig sind die Trocken-Trenn-Toiletten in Storkow indes nicht. Man kann sie nicht nur auf der Burg betrachten, sondern andernorts sogar selber testen und nutzen. „Bei Nettis Speisekammer in der Birkenallee gibt es eine solche Anlage“, erzählt Melanie Reiche. Durch diese sei sie erst auf die Idee gekommen, die Ausstellung auf der Burg durch die Trocken-Toiletten zu bereichern. Die Resonanz der Besucher sei sehr gut, berichtet sie. Das registriere sie dadurch, dass die entsprechenden Info-Flyer des Thüringer Unternehmens immer wieder nachgelegt werden müssten.

Die Besucherzahlen in der Toi­letten-Ausstellung sind zuletzt sogar gestiegen. Nachdem im vergangenen Jahr bereits 20 000 Gäste kamen, geht Melanie Reiche davon aus, dass bis zum Final­tag am 4. Juni die Marke von 40 000 geknackt wird. „Dass wir hier diese Ausstellung haben, hat sich bei vielen Interessierten offenbar erst im Laufe der Zeit herumgesprochen“, sagt sie als Erklärungsversuch. Auch das Interesse an den Führungen klettert. Die Sonnabend-Rundgänge mit Erläuterungen durch Detlev Nutsch als „Toiletten-Fred“ werden daher mittlerweile nach Möglichkeit zwei Mal pro Tag angeboten. Melanie Reiche empfiehlt Interessenten eine frühzeitige Reservierung.

Nach dem letzten regulären Öffnungstag findet am 5. Juni auch noch eine Finissage statt. Dann werden einige der Exponate, die von den Verleihern nicht zurückverlangt werden, versteigert. Die Einnahmen aus der Auktion gehen an die World Toilet Organization, die sich dafür einsetzt, die sanitäre Versorgung in Entwicklungsländern zu verbessern.