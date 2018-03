Es lodert hell in der gesamten Region

Cornelia Link-Adam, Bernhard Schwiete

Fürstenwalde/Erkner (MOZ, Anke Beißer) Sie gehören vielerorts schon fast so traditionell zu Ostern wie die Eiersuche: die Feuer, die in der Regel jedoch bereits vor Ostersonntag stattfinden – und diesmal wohl mit Glühwein als Osterwasser. Meist sind die freiwilligen Feuerwehren die Organisatoren. Eine Übersicht über Termine in der Region.

GRÜNDONNERSTAG

Fürstenwalde: Auf dem Gelände der Feuerwache Mitte, Frankfurter Straße 68, wird um 17 Uhr das Feuer entzündet. Neben Verpflegung von Grillzelt und Löschboot gibt es für Kinder eine Technik-Show sowie eine Hüpfburg.

Wilmersdorf: Der Dorfverein lädt ab 17 Uhr zum Osterfeuer auf den Festplatz hinter der Feuerwehr ein. Diese sorgt auch für die Absicherung des Festes. Für Speisen und Getränke ist gesorgt, auf die kleinen Gäste, die ein bemaltes Ei mitbringen, wartet eine kleine Überraschung. Die Abgabe von unbehandeltem Brennholz und die Vorbereitungen für das Osterfeuer finden am Mittwoch ab 17.30 Uhr auf dem Festplatz statt. Helfer sind auch dann schon willkommen.

Reichenwalde: Um 18 Uhr geht es vor dem Dorfgemeinschaftshaus los. Veranstalterin ist die freiwillige Feuerwehr.

Wendisch Rietz: Die freiwillige Feuerwehr lädt ab 17.30 Uhr zum Feuer in die Siedlung ein.

Grünheide: Der Ortsbeirat lädt ab 18 Uhr auf die Festwiese ein. Bis gegen 23 Uhr kann dann das Osterfeuer genossen werden. Für Essen und Trinken ist gesorgt, DJ Uwe Schädlich sorgt für Musik. Die jüngsten Gäste können auch Stockbrot an der Feuerschale backen.

Kagel: Hinter dem Feuerwehrdepot wird gegen 18 Uhr das Osterfeuer entfacht. Für Essen, Trinken und Musik sorgt die freiwillige Ortsfeuerwehr.

Auf dem Festplatz neben der Kirche wird das Lagerfeuer um 19 Uhr angezündet. Essen, Trinken und Musik hat die Freiwillige Feuerwehr Gosen besorgt.

Traditionell richtet die Kita Rauen am Gründonnerstag das Osterfeuer auf dem Hof der Grundschule aus. Beginn ist um 17 Uhr. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Die Einladung richtet sich ausdrücklich an alle Kinder aus Rauen und Umgebung. Für sie sind auch kleine Wettbewerbe wie Eierlauf und Eierkullern vorbereitet.

Die Sport- und Freizeitanlagen laden auf ihrem Gelände in der Hochlandstraße zusammen mit der freiwilligen Feuerwehr ab 18 Uhr zum Osterfeuer ein. Die Besucher können sich auf Gegrilltes von de Lücks Catering freuen, außerdem auf Crepes, Waffeln und jede Menge Getränke.

Das Osterfeuer brennt ab 18 Uhr an der alten Feuerwehr auf dem Dorfanger (Dorfaue).

Tempelberg. Zum gemütlichen Beisammensein bei Bratwurst und Bier treffen sich Tempelberger um 18 Uhr auf dem Dorfplatz.

Steinhöfel. Das Feuer auf dem Gelände des Fußballvereins Steinhöfel wird um 19 Uhr entzündet. Ab 19.30 Uhr wird es begleitet von der Partie gegen den Verein Blau-Weiß Briesen.

OSTERSAMSTAG

Berkenbrück: Das Osterfeuer, organisiert von Feuerwehr und Feuerwehrverein, lodert am Sonnabend ab 18 Uhr auf dem Platz hinter dem Friseursalon „Jenny“ in der Waldstraße. Geboten werden Gegrilltes, Getränke vom Bierwagen, musikalische Umrahmung und auch Toiletten. Kinder können Knüppelteig an der kleinen Feuerschale brutzeln. Unbehandeltes Holz und Grünzeug wurde schon beim Arbeitseinsatz am Sonnabend am Badestrand gesammelt, kann aber auch noch von Berkenbrückern direkt am Sonnabend von 9 bis 16 Uhr am Brennplatz abgegeben werden. Abholung nur in Ausnahmefällen. Der Verein freut sich über Spenden für seine Aktion.

Neu Golm: Treffpunkt auf der Festwiese ist um 17 Uhr. Feuerwehr und Feuerwehrverein weisen darauf hin, dass bereits genügend Brennmaterial vorhanden ist. Das Ablegen weiteren Holzes ist verboten. Es gibt Bier und Bratwurst vom Grill, für Kinder findet Eierkullern statt. Wer daran teilnehmen möchte, muss selber ein Osterei mitbringen; es gibt kleine Preise zu gewinnen.

Kolpin: Der Beachvolleyballverein Kolpiner See lädt ab 18 Uhr ins sogenannte Brendeldorf (Alt Kolpin 2) ein. Es gibt Wildschwein und Osterlamm aus dem eigenen Backofen sowie Fassbier.

Diensdorf-Radlow: Um 18 Uhr wird das Osterfeuer am Badestrand in Diensdorf entzündet. Um die Verpflegung der Gäste kümmert sich die freiwillige Feuerwehr.

Wendisch Rietz: Nur zwei Tage nach dem Osterfeuer in der Siedlung ist die Feuerwehr schon wieder aktiv. Diesmal geht es um 17.30 Uhr auf der Festwiese los.

Langewahl: Gegen 19 Uhr entzündet die Feuerwehr das Feuer auf dem Sportplatz und löscht es in der Nacht. Für eine möglichst große und ausdauernde Flamme wird am Donnerstag, 17.30 Uhr bis 18 Uhr, unbehandeltes Holz entgegengenommen.Gegen 21 Uhr gibt es am Sonnabend ein Feuerwerk am Himmel über Langewahl. Die Gemeindevertreter kümmern sich außerdem um musikalische Umrahmung. Die Verpflegung liegt in den Händen des Heimatvereins und von Gert Hentze.

Demnitz: Die Oldtimerfreunde laden um 17.30 Uhr an ihr Vereinsgebäude, Dorfstraße 3, ein. Am Feuer gibt es dort Grillwurst und Getränke.

Hangelsberg. Der Ortsbeirat lädt ab 18 Uhr auf die Priesterwiesen an der Spree ein. Für Speis, Trank und Musik ist gesorgt. Die Jugendfeuerwehr Hangelsberg lädt die Kinder zudem zum Stockbrot-Backen an ein kleines Feuer ein.

Nach dem Spreetreiben beginnt im Strandbad um17 Uhr die Abendveranstaltung mit Osterfeuer, DJ und Partyband im beheizten Festzelt. Der Eintritt kostet sechs Euro. Für 19 Uhr ist das Entfachen des Osterfeuers vorgesehen, um 21.30 Uhr gibt es ein Höhenfeuerwerk.