Wulkows Park jetzt abgesperrt

Baumpflege: Mitarbeiter der Firma Sixdorf & Müller haben am Rand des Wulkower Parks, im Bereich der Bushaltestelle, Gefahrenquellen beseitigt. © Foto: Johann Müller

Kein Durchkommen mehr: Bauzäune versperren seit Kurzem die Zugänge zum Wulkower Park. Auch Willi Foltin muss mit seinem Dackel jetzt an der Straße Gassi gehen. Die Lebuser Amtsverwaltung hat die Sperrung verfügt, weil Schilder und Flatterband ignoriert wurden.⇥ © Foto: Johann Müller

Ines Weber-Rath

Wulkow b. Booßen. (MOZ) Wulkow b. Booßen. Weil die Warnschilder und das Flatterband, das die Wulkower und Besucher des Ortes vom Betreten des Parkes abhalten sollten, vielfach ignoriert wurden, hat die Amtsverwaltung Lebus die Zugänge jetzt mit Bauzäunen absperren lassen. Vorm Jahresende sei mit der Öffnung nicht zu rechnen, heißt es.

Wulkows Ortsvorsteher Wolfgang Gerlach bemühte in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung den Vergleich zur Berliner Mauer – und meinte die Absperrzäune am Wulkower Schlosspark. Ob der Park gänzlich eingezäunt werden solle? Und: Wann er wieder verkehrssicher und mit der Aufhebung der Sperrung zu rechnen sei, wollte Gerlach von den Vertretern der Lebuser Amtsverwaltung wissen.

Was die Sperrung betrifft, so könne er nicht sagen, wann sie aufgehoben werden kann, erklärte Amtsdirektor Heiko Friedemann. Das hänge vor allem davon ab, wann die erforderlichen Baumpflegemaßnahmen durchgeführt werden dürfen. Und davon, ob die Stadt Lebus das dafür nötige Geld bereitstellen kann.

Fakt ist: Vor knapp zwei Wochen haben die Verantwortlichen aus der Amtsverwaltung die Lebuser Stadtarbeiter beauftragt, alle Zugänge zum Wulkower Park mit Bauzäunen abzusperren. Bei ihren Vor-Ort-Terminen am Park habe sie feststellen müssen, dass sich kaum jemand an das seit einigen Monaten geltende Betretungsverbot gehalten hat, sagt Melanie Reich. Ob Schulkinder oder Erwachsene – alle hätten das Flatterband und die Verbotsschilder ignoriert und seien von der Bushaltestelle am Ortseingang durch den Schlosspark marschiert, berichtet die für die Verkehrssicherheit des kommunalen Baumbestandes zuständige Mitarbeiterin der Amtsverwaltung. Deshalb habe sie wirksamere Maßnahmen ergreifen müssen.

Denn im Wulkower Park ist Gefahr in Verzug: Etwa 100 der 800 Parkbäume sind nicht mehr standsicher, müssen gefällt werden, hat die jüngste Baumschau ergeben. Wie nötig die Sicherungsarbeiten sind, hatten die enormen Schäden durch die jüngsten Stürme gezeigt.

Bei der Baumpflege habe man sich zunächst auf den Parkbereich an der Bushaltestelle am Ortseingang konzentriert, erklärt Melanie Reich. Sie rechnet mit der Freigabe von Wulkows grüner Lunge nicht vorm Jahresende. Nicht nur, weil jetzt die Vegetationsperiode begonnen hat und Baumpflegearbeiten der Ausnahmegenehmigung durch die Naturschutzbehörde bedürfen. Für Teilbereiche müssten auch Gutachten erstellt werden, so die Amtsmitarbeiterin. Sie verweist darauf, dass der Wulkower Schlosspark als Gartendenkmal einen besonderen Schutzstatus hat.