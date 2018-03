Stadtverordnete bestätigen Wahl von Lehmann

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Bad Freienwalde. Die Bad Freienwalder Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer jüngsten Sitzung mehrheitlich die Wahl von Ralf Lehmann (CDU) zum hauptamtlichen Bürgermeister bestätigt. Zuvor wies das Gremium drei Wahleinsprüche als unbegründet zurück.

Mit einem Blumenstrauß hat Stadtverordnetenvorsteher Jörg Grundmann (Linke) Ralf Lehmann zur dritten Wiederwahl gratuliert. Damit setzte er einen Schlusspunkt unter die lange währende Debatte, in der die Gültigkeit der Wahl angezweifelt wurde. Zur Abstimmung standen die Wahleinsprüche von Stefan Zotter aus Neulewin, Petra Lunow (Wählergemeinschaft Inselgemeinden) aus Hohenwutzen und und Wolfgang Mühlenhaupt (SPD) aus Bad Freienwalde.

Die Stadtverordnete Bettina Mühlenhaupt (SPD) zweifelte zudem die Neutralität von Wahlleiterin Anja Körber-Neumann an, indem sie behauptete, diese sei mit Ralf Lehmann verwandt. „Eine Befangenheit wegen Verwandtschaft stellt nach den gesetzlichen Grundlagen kein Ausschlusskriterium zur Berufung einer Wahlleiterin oder eines Wahlleiters dar“, zitierte Ralf Lehmann in seinem „Bericht des Bürgermeisters“ unter anderem aus dem Brandenburgischen Kommunalwahlgesetz. Jeder Wahlleiter sei zur unparteiischen Wahrnehmung des Amtes verpflichtet. „Da Frau Mühlenhaupt auch auf Nachfragen keine Begründung für ihre Frage beziehungsweise dem öffentlichen Interesse gab, liegt wohl die Motivation für diese Anfrage eher darin, andere Personen zu diskreditieren, in Misskredit oder in Verruf zu bringen“, warf ihr das Stadtoberhaupt vor. Anja Neumann-Körber sei die Tochter der Cousine seiner Frau, erklärte Ralf Lehmann.

Nach der Wahl am 24. September 2017 sowie der Stichwahl am 15. Oktober, aus der Ralf Lehmann mit 122 Stimmen Vorsprung als Sieger hervorging, stellte der Wahlausschuss am 16. Oktober das Ergebnis fest und gab es einen Tag später bekannt. Mit Beginn der Einspruchsfrist gingen bei der Stadt drei Einsprüche ein. Daraufhin beauftragte die Stadtverordnetenversammlung am 7. Dezember den Hauptausschuss als Wahlprüfungsausschuss, die Einsprüche zu prüfen. Danach sollten die Beteiligten gehört werden. Die Entscheidung über die Zulässigkeit der Einsprüche oblag alleine der Stadtverordnetenversammlung. Ralf Lehmann setzte sich während der Diskussion ins Publikum und nahm an der Abstimmung ebenso wenig teil wie Petra Lunow.

Die Stadtverordneten setzten sich mit den Einsprüchen der Einreicher auseinander. Einzig die Beschwerde von Stefan Zotter wurde im Ganzen zurückgewiesen, weil er als Neulewiner in Bad Freienwalde nicht wahlberechtigt ist. Er hatte den „Diebstahl von geistigem Eigentum“ und „Straftaten“ angemahnt.

Die nahezu gleichlautenden Einsprüche von Petra Lunow und Wolfgang Mühlenhaupt seien unbegründet, urteilte der Hauptausschuss. Jedoch stuften die Wahlprüfer einzelne Argument als durchaus begründet ein. Dazu zählen, dass der Aushang eines Stimmzettelmusters im Briefwahllokal fehlte, dass die Auszählung der Stimmen im Briefwahllokal laut vorgelesen und dass keine Zähllisten verwendet worden seien. Mühlenhaupt betonte beispielsweise, dass die ungeöffneten Briefwahlunterlagen gesammelt und unter Verschluss zu halten sind. Aufbewahrt worden seien sie jedoch in vier offenen Plastikkästen und einem Pappkarton, rügte er. Sie seien vor 15 Uhr, also vor dem Zusammentritt des Wahlvorstandes vorsortiert und in einem frei zugänglichen Raum gelagert worden. Es sei zu bezweifeln, dass die Wahlbriefe vollständig geblieben sind. Die Wahlleiterin gab an, dass die Wahlbriefe kurz vor 15 Uhr in den Ratssaal gebracht wurden seien, wo der Briefwahlvorstand zusammentrat, und sie nie ohne Aufsicht waren. Die Briefwahlvorsteherin versicherte, dass immer mindestens drei Beisitzer des Briefwahlvorstandes im Ratssaal anwesend waren.

Weil die Einsprüche nach Ansicht der Stadtverordneten keine Auswirkung auf das Wahlergebnis haben, wurden sie insgesamt zurückgewiesen.