„Jedermann“ lockt mit Vielfalt

Cornelia Link-Adam

Petersdorf bei Briesen In der Landgalerie Petersdorf ist am Sonnabend die erste Ausstellung des Jahres eröffnet worden. Groß war das Interesse der Besucher an „Jedermann“, zeigen hier doch 25 Künstler aus Ostbrandenburg insgesamt 250 Bilder.

Wer Profi, Hobbymaler oder Besucher war, das ließ sich bei der Vernissage nur schwer ausmachen. Mehr als 100 Besucher drängten sich in der Scheune. Im oberen Teil, im sogenannten Blauen Salon, hingen Bilder ehemaligen Schüler von Manfred Neumann, der einst die erste Ausstellung bei Karl Witzleben bestritt. Hingucker waren Akte von Dr. Bernhard Kuhn, aber auch die tolle blaue Lady „Lydia 125“ von Lydia Fischer. Letztere kam zur Vernissage, bekam Blumen und Geschenke von Freunden.

Im großen Raum der Scheune dominierten Landschaften und Porträts in Pastell, Öl und Acryl. Zehn Stillleben stellt Renate Jakowanis aus. „Das ist meine erste Ausstellung überhaupt“, sagte die Hobbymaleri aus Frankfurtn stolz. Anke Heinze, ebenfalls aus der Oderstadt, gefielen deren Werke gut. Einreichen durfte zu „Jedermann“ tatsächlich Jedermann. Galerist Karl Witzleben erzählte strahlend, so viele Bilder habe er noch nie auf einmal gezeigt. Für jeden sei etwas dabei. „Hauptsache, den Besuchern gefällt es.“ Geöffnet ist fortan samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr und nach Voranmeldung unter Tel. 033608 49089. Die Ausstellung endet mit einem Hoffest am 20. Mai. ⇥(co)