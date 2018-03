Wohnumfeld verbessern, Miteinander stärken

Bärbel Kraemer

Bad Belzig (BRAWO) "Die Beteiligung lässt heute sehr zu wünschen übrig. Ich habe mit mehr Helfern gerechnet", so Quartiersmanager Carsten Tarrach vom Stadtteiltreff "Klinke 1" am Sonnabend Vormittag. Gerade einmal sieben Bad Belziger sind seinem Aufruf zu einem Frühjahrsputz auf dem Spielplatz hinter dem altersgerechten Wohnblock gefolgt.

Im Herbst, als an gleicher Stelle für Ordnung gesorgt wurde, waren es noch 25. Mit den Einsätzen, die zu einer Tradition werden sollen, will man an das Bewusstsein der Anwohner appellieren, auf die Sauberkeit im Wohnumfeld zu achten. Die Idee ist wiederum in das Projekt "Soziale Stadt" eingebettet, über die eine Wohnumfeldverbesserung erreicht und das Miteinander gestärkt werden soll.

Der stattgefundene fünfte Einsatz unter diesem Thema blieb damit hinter den Erwartungen zurück. Die Subotnikidee mit Leben zu erfüllen, fällt in Bad Belzig scheinbar nicht so leicht wie erwartet.

Ungeachtet dessen packen die sieben freiwilligen Helfer tüchtig zu. Sie harken, fegen und sammeln achtlos weggeworfenen Unrat ein. Sie sind mit Arbeitshandschuhen, Müllsäcken, Besen und Laubharken ausgerüstet und guter Laune.

Ulla Hahn ist eine der freiwilligen Helferinnen, die am Sonnabend im Rahmen des einstündigen Subotniks tüchtig mit anpackt. Die 76-Jährige, die seit 1988 im Wohngebiet Klinkengrund zu Hause ist, rührt zudem jeweils vor den Einsätzen die Werbetrommel. Außerdem ist sie vom ersten Einsatz an jeweils mit dabei gewesen. "Weil der Klinkengrund schöner werden soll", erklärt sie ihre Motivation. Weiter sagt sie: "Beim letzten Mal habe ich mich über die große Beteiligung sehr gefreut. Heute bin ich enttäuscht". Enttäuscht vor allem davon, dass kaum junge Leute helfend zupacken. "Das es so schwer ist, die Menschen zu erreichen, hätte ich nicht gedacht. Zumal wir hier auf einem Spielplatz für Ordnung sorgen", so die 76-Jährige kopfschüttelnd. Mit Jan Senftleben packt ein freiwilliger Helfer mit an, der nicht im Wohngebiet Klinkengrund, sondern am anderen Ende der Stadt zu Hause ist. "Mindestens einer aus der Familie hilft bei den Einsätzen immer. Trotzdem ist es schade, dass keine jungen Leute hier mithelfen", so Senftleben. Hoffend, dass sich künftig wieder mehr Menschen von der Idee der freiwilligen Arbeitseinsätze - zu Gunsten der Allgemeinheit - begeistern lassen.

Auf welchem Areal im Wohngebiet Klinkengrund der nächste Einsatz stattfinden wird, ist noch nicht entschieden. "Entsprechende Wünsche müssen kommuniziert werden", erklärt Tarrach. In knapp sechs Wochen soll es abermals soweit sein.