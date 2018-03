Für die zehn Täuflinge ist alles vorbereitet

Juliane Keiner

Brück (BRAWO) Für die zehn Täuflinge in der Osternacht ist alles vorbereitet. Darüber informiert Pfarrer Helmut Kautz. Die Taufkanne mit der das Ostertaufwasser aus dem Flüsschen Plane geschöpft wird. Das Taufbecken aus dem die Täuflinge mit drei Händen voll Wasser auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden. Die handgezogenen Taufkerzen aus der berühmten Kerzenzieherei in Reetzerhütten sollen zeigen, dass Christus das Licht der Welt den Weg weist. Das Kruzifix mit dem Corpus Christi dran. Es soll drauf hinweisen, dass am Karfreitag Jesus zwischen Himmel und Erde für die Menschen hing. Gottverlassen und allein. Von oben der Zorn Gottes und von unten die Sünden der Menschen. Genau dazwischen hängt Jesus und jeder der sich unter das Kreuz flüchtet, ist sicher vor dem Zorn Gottes. Das wollen die zehn Täuflinge tun und sich mit der Taufe zu Jesus Christus bekennen und in die weltweite Gemeinde Gottes aufgenommen werden. Wer der Taufe beiwohnen möchte, kommt am Karsamstag, 31. März, um 23.00 Uhr an die Trebitzer Zickenwiese (Planebrücke).