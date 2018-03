Wo die Osterfeuer brennen

Sandra Euent

Westhavelland (BRAWO) Ostern steht vor der Tür und damit auch der allseits beliebte Brauch der Osterfeuer. Schon am morgigen Gründonnerstag geht es in vielen Dörfern der Naturpark-Region heiß her, wie auf der Veranstaltungsseite des Tourismusvereins Westhavelland und auch der Internetseite der Stadt Rathenow zu lesen ist.

So treffen sich die Witzker um 19.00 Uhr auf dem Dorfplatz, und die Spaatzer gehen zur gleichen Uhrzeit zum Feuerwehrgebäude ihres Dorfes. Schon um 18.00 Uhr wird am Dorfgemeinschaftshaus in Wassersuppe das Osterfeuer entfacht. Dort gibt es zudem Leckeres vom Grill und einen Ostertanz. Auch in Jahnberge ist für 18.00 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus ein Feuer geplant. Etwas früher werden am Gründonnerstag die Feuer in den Rathenower Ortsteilen Göttlin und Semlin entzündet. Hier geht es schon um 17.00 Uhr los.

Nachdem am Karfreitag Pause ist, lodern die Feuer am Samstag, 31. März, dafür umso höher. So trifft man sich schon um 14.00 Uhr auf dem Gemeindehof in Gülpe zum Osterfeuer. Am späten Nachmittag, um 17.00 Uhr, beginnen die Feuerlichlichkeiten in Böhne am Gemeindezentrum hinter den Höfen, in Damme auf dem Festplatz und in Stölln vor dem Lilienthal-Centrum. Eine halbe Stunde später startet das Feuer in Hohennauen am Sportplatz und auf dem Hof des Gemeindezentrums in Steckelsdorf. Um 18.00 Uhr dann leuchtet es an vielen Orten im Westhavelland auf. So zum Beispiel in Premnitz auf dem Gelände der Oberschule, in Mögelin am Kirchplatz, in Milow am Bahndamm vor der Grundschule, in Bützer am Gemeindezentrum, in Ferchesar und in Jerchel. Eine weitere Stunde später beginnt das Feuer in Buckow (bei Nennhausen) auf dem Sport- und Spielplatz und in Strodehne auf dem Sandberg. Auch in Großwudicke und Zollchow soll es am Samstag Osterfeuer geben.

Am Ostersonntag lodern zwei letzte Feuer. So ab 18.00 Uhr am Gemeindezentrum in Grütz und bereits ab 14.00 Uhr an der Feldscheune in Stechow, wo der Bau einer Eiertrudelbahn geplant ist. Auch Eierlauf und Stockbrotbacken an der Feuerschale soll es dort geben.

Neben diesen Osterfeuern ist der Sonntag traditionell mit dem Eiertrudeln verbunden. In Rhinow trifft man sich um 14.30 Uhr auf dem Vogelberg und in Milow ab 12.00 Uhr auf dem Milower Berg, um zu sehen, welche Eier es den Berg heil hinunter schaffen - Osterspaß inklusive!