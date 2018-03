Premiere am Vogelgesang

Rene Wernitz

Rathenow (BRAWO) Wenn es in Rathenow dunkel wird am Abend des Gründonnerstag, ist der Rasen am Vogelgesang hell erleuchtet. Erstmals wird im dortigen Stadion ein Punktspiel unter Flutlicht ausgetragen. Oberliga-Nord-Spitzenreiter FSV Optik erwartet den SV Altlüdersdorf.

Als die Masten im Herbst gesetzt und die Leitungen verlegt wurden, war längst noch nicht abzusehen, ob der Verein sportlich reif für den Aufstieg sein würde. Nach dem 3:0-Auswärtssieg am Sonntag in Seelow, es war ein Nachholspiel, haben die Optiker acht Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten. Die Situation ist also weiter sehr vielversprechend, alles andere als der Aufstieg in die Regionalliga Nordost wäre inzwischen eine böse Überraschung. Derweil ist das Stadion in technischer Hinsicht ebenso bereit zum Aufstieg, der ohne das Flutlicht nicht gelingen würde.

Denn der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) macht Flutlicht zur Voraussetzung für die Teilnahme am Spielbetrieb in der Regionalliga. Denn es ermöglicht TV-Sendern wie dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR), abendliches Spielgeschehen zu filmen und in Zusammenfassungen zu zeigen. Die Optikstadt käme bei Aufstieg wieder ins Fernsehen - mit Sicherheit im Heimatgebiet des MDR.

Ein paar Etagen höher zeigen Beispiele aus Hoffenheim (1. Liga) und Großaspach (3. Liga), wie Fußball die Kommunen in die Medien und die Köpfe der Konsumenten bringt. Auch Sponsorenengagement steigt und fällt mit der überregionalen Popularität. So gesehen, betreibt der MDR auf seine Weise gewisse Sportförderung. In Bild und Ton berichtet er ab Regionalliga über alle Spiele mit Beteiligung von Vereinen aus seinem Zuständigkeitsbereich, zu dem Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gehören. Aktuell spielt ein Verein (RB Leipzig) in der 1. Liga, und zwei Vereine treten in der 2. Liga an (Erzgebirge Aue, Dynamo Dresden). Der 3. Liga gehören Vereine aus Magdeburg, Halle, Zwickau, Jena, Chemnitz und Erfurt an und acht Vereine der Regionalliga Nordost, in die der FSV Optik Rathenow aufsteigen will. Aktuell tummelt sich dort die Brandenburger Fußballelite von Babelsberg 03 bis Energie Cottbus. Wohl nur wenn die Niederlausitzer nach Rathenow kämen, wie zum Pokalhalbfinale 2017, dürfte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) mit Kameras dabei sein. Seinerzeit gab es sogar eine Liveübertragung im Fernsehen.

Das TV-freundliche Flutlicht kostete Rathenow etwa 110.000 Euro, 100.000 Euro hatte der Landkreis Havelland beigesteuert, 200.000 Euro gab das Land Brandenburg, und 50.000 Euro flossen aus dem Konjunkturpaket ins Projekt. Vom Ergebnis überzeugten sich vor einer Woche die Gäste des Sponsorenempfangs des FSV Optik Rathenow, für die das Licht kurz angeschaltet wurde. FSV-Mitglied Christian Görke, im Beruf Finanzminister des Landes, zog es bei der Gelegenheit auf den Rasen, auf dem am Donnerstagabend der Oberliga-Ball rollt. Anpfiff ist um 19.00 Uhr. Auch Görke will sich das nicht entgehen lassen.

Am Ostersonntag reisen die Rathenower zum nächsten Nachholspiel. Gastgeber ist die zweite Mannschaft des FC Hansa Rostock. Insgesamt kann sich der FSV Optik in dieser Woche sechs Punkte erkämpfen. (rez)