Sohn schlägt Mutter

Anja Hamm

Oberhavel (MOZ) Bei einer Auseinandersetzung um Geld hat ein 30-Jähriger seine Mutter geschlagen. Der psychisch kranke Mann hatte am Montagmorgen von der 55-Jährigen Geld gefordert und sie mit einem Schlag verletzt. Eine ärztliche Behandlung lehnte die Frau ab. Weil das Risiko bestand, dass der 30-Jährige sich selbst oder andere gefährden könnte, kam er zur psychiatrischen Behandlung in eine Klinik, wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Dienstag mitteilte. In welchem Ort sich der Vorfall ereignete, teilte die Polizei aus Gründen des Persönlichkeitschutzes nicht mit.