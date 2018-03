VW verkauft SUV in China

Hajo Zenker

Peking (NBR) Jeder zweite Volkswagen wird in China verkauft. Die Abhängigkeit vom Reich der Mitte ist für den deutschen Konzern damit groß wie nie. Und nun muss der Hersteller auch noch einen Spagat wagen – zwischen den in China immer beliebteren SUV und den vom Staat vorgeschriebenen Elektroauto-Quoten.

Diesig ist es in Peking. Und die Luft riecht auch nicht gerade frühlingshaft, obwohl die Temperaturen 20 Grad erreichen. Trotzdem tragen nur wenige Chinesen in der Hauptstadt den berühmten Mundschutz, der vor dem berüchtigten Smog zumindest etwas schützen soll. Denn die Kommunistische Partei hat vor kurzem Dutzende Dreckschleuder-Fabriken in der Umgebung schließen lassen.

Aber auch die Elektromobilität soll helfen, den Smog aus der Hauptstadt zu drängen. Während Zwei- und Dreiräder mit Motor bereits überall lautlos durch die Gegend rollen, ist bei den Autos noch wenig davon zu sehen, hier dominieren deutsche, koreanische, japanische Marken. Mit Verbrennungsmotor. Gern nagelneu und riesengroß. Fast jeder zweite in China verkaufte Neuwagen ist heute ein SUV (Sport Utility Vehicle, also in etwa sportliches Nutzfahrzeug). „Die Chinesen haben sich in die SUV verliebt“, sagt Jürgen Stackmann, Vertriebsvorstand von VW Pkw. „Und wie immer in China wird ein Trend schnell aufgenommen. Nirgendwo ist das Tempo so hoch wie hier.“ Kein Wunder, dass VW nun das Angebot von SUV von drei auf zwölf bis 2020 erhöhen will. Denn China, gerade zum „zweiten Heimatmarkt“ ernannt, ist extrem wichtig für die Wolfsburger – so wichtig wie kein anderer Markt.

Jeder zweite Volkswagen weltweit wird in der Volksrepublik verkauft. Und so fand denn auch gerade erstmals die Weltpremiere eines VW-Modells in Peking statt. „Das ist ein Zeichen an unsere chinesischen Kunden. China ist entscheidend für den Erfolg unserer Zukunftsstrategie“ sagt VW-Markenchef Herbert Diess. Die dritte Generation des 4,88 Meter langen Touareg, Flaggschiff der Marke, soll bei der Verteidigung der Marktführerschaft im Reich der Mitte helfen. Dazu gehört im technikverrückten China ein digitales, vernetztes Armaturenbrett. „Die Chinesen regeln ihr komplettes Leben über Apps“, weiß Michael Martin Meyer vom VW-China-Vorstand. Allerdings nur über die, die der Staat erlaubt, Facebook und WhatsApp etwa funktionieren hier gemeinhin nicht.

Die Regierung ist es auch, die in den künftigen Autoabsatz eingreift. Ab 2019 gelten Quoten für den Mindestabsatz von Elektroautos, denen sich alle Hersteller unterwerfen müssen. Schon 2020 sollen im Land zwei Millionen Stromer abgesetzt werden, unterstreicht China-Entwicklungschef Sven Patuschka.

Gleichzeitig hat die Volksrepublik wie die EU nun sinkende Flottenverbräuche für die Marken festgelegt. VW baut also jetzt gleichzeitig das Angebot an Spritfressern aus, die hier übrigens besonders viel konsumieren, weil sich in China nur Benziner verkaufen. Was für VW aber den Charme hat, dass der Dieselskandal kein Thema ist. Und andererseits werden zehn neue Elektroautos bis 2020 und zehn weitere nach 2020 angekündigt, die sich auch gut verkaufen müssen, um die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. VW glaubt, dass 2025 die Marke 650 000 Elektroautos in China absetzen wird – und damit zwei Drittel ihrer gesamten Stromer-Fertigung.

„Wir müssen uns dem chinesischen Tempo anpassen“, sagt der Markenchef von VW China, Stephan Wöllenstein. Das auch, weil die einheimischen Hersteller aufholen. Unter den Top Ten der Marken sind bereits drei aus der Volksrepublik. Am Wichtigsten dabei Geely auf Platz 3, übrigens Volvo-Eigentümer und Daimler-Großaktionär. Und die Regierung hat mit den Vorschriften für die Elektroautos auch das Ziel im Sinn, letztlich an den westlichen Verbrennungsmotorspezialisten vorbeizuziehen. China will an die Weltspitze der neuen Technologien, das steht in der Strategie „Made in China 2025“ und wird mit großem Nachdruck verfolgt.

Kleine Ironie am Rande: Das VW-Management erklärte die China-Strategie auf einem Fabrikgelände, wo in den 1950er-Jahren die DDR den chinesischen Genossen gezeigt hatte, wie man Elektrotechnik produziert. Heute zeigt die chinesische Kommunistische Partei deutschen Konzernen, wohin der Weg geht. Nämlich mit Riesenschritten in eine neue Mobilität.