Österreich feiert 200 Jahre „Stille Nacht“

Berlin Das wohl bekannteste Weihnachtslied der Welt wird in kommenden Winter 200 Jahre alt: „Stille Nacht, Heilige Nacht“ erklang erstmals am Heiligen Abend 1818 in der St. Nikola-Kirche in Oberndorf bei Salzburg. Österreich feiert das berühmte Lied mit zahlreichen Veranstaltungen im Salzburger Land, in Oberösterreich und Tirol. In den Stille-Nacht-Museen seien Sonderausstellungen geplant, teilte die Österreich Werbung zur Reisemesse ITB in Berlin (noch bis 11. März) mit. Manche Museen wurden überarbeitet und neu eröffnet. Urlauber finden alle Informationen unter www.stillenacht.com.