San Francisco (MOZ) Hat Mark Zuckerberg Probleme?

Ja, das kann man so sagen. Es läuft eine Klage gegen Facebook. Außerdem ist er als Gründer und Chef des riesigen Unternehmens vom EU-Parlament eingeladen worden. Nicht zu Kaffee und Kuchen - er soll wegen einer Affäre um Daten kritisch befragt werden. Grund ist der Vorwurf, dass eine britische Firma an die privaten Daten von mehr als 50 Millionen Facebook-Nutzern gelangt sein soll. Diese Daten sollen benutzt worden sein, um den US-Wahlkampf zu beeinflussen. Eigentlich verspricht Facebook seinen Nutzern, dass ihre Daten sicher sind und keinesfalls in falsche Hände geraten können.

Wegen der Vorwürfe haben Aktien des Unternehmens an Wert verloren und einige Aktionäre (die mit jeder Aktie am Gewinn oder Verlust beteiligt sind) haben vor Gericht gemeinsam Klage eingereicht. Der Wert von Facebook liegt bei über 300 Milliarden US-Dollar.