Verantwortung auf vielen Ebenen

Gabi Herrmann

Brandenburg (BRAWO) Brandenburg an der Havel hat auch nun ganz offiziell einen neuen Oberbürgermeister: Mit der feierlichen Amtseinführung im Rolandsaal wurde Steffen Scheller in seinem Amt bestätigt. Der CDU-Politiker, langjähriger Kämmerer und zweiter Mann der Stadtverwaltung erhielt 66,6 Prozent der abgegebenen Stimmen bei der OB-Wahl im Februar. Rund 350 Gäste aus Politik und Verwaltung, Amtskollegen aus den Nachbarorten, aus der Wirtschaft, Kultur und Vereinsleben, von Polizei, Bundeswehr und Hilfsdiensten kamen zur Amtseinführung. "Eine engagierte Verwaltung und die Stadtverordnetenversammlung werden ihm zur Seite stehen, aber auch kritisch begleiten", betonte Stadtverordnetenversammlungs-Chef Walter Paaschen zu Beginn der Veranstaltung. "Steffen Scheller übernimmt das Zepter für eine wunderbare Stadt, die nicht nur für die umliegende Region, sondern für das ganze Land Brandenburg eine bedeutende Rolle spielt." Im Namen von Ministerpräsident Dietmar Woidke überbrachte Staatssekretär Martin Gorholt die Glückwünsche zur Amtseinführung. Leider trat der SPD Staatssekretär dann in ein Fettnäpfchen. "Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es größere Unstimmigkeiten zwischen Stadt und Land gab." Diese Aussage sorgte für Lacher und Kopfschütteln insbesondere im Bezug zum Streit um die Kreisfreiheit. Jens Graf, Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg, lobte das herausragende Engagement der Stadt um die Kreisfreiheit. Sie habe die Flamme der Selbstverwaltung entfacht. "Die Stadt genießt mit der Kreisfreiheit einen hohen Stellenwert. Um sie zu führen, muss man nicht nur Verwaltungsbeamter, sondern auch Manager und Visionär sein", bekräftigte Jens Graf. Zu den Gastredner gehörte auch Altbischof Wolfgang Huber, der den besonnenen Wahlkampf von Steffen Scheller und seinen Kontrahenten Jan van Lessen würdigte. "Beide Kandidaten haben damit die Demokratie gut bedient." In seiner bemerkenswerten Rede stellte er den Faktor Mensch in den Mittelpunkt. "Nach meiner Frage, welches Lieblingswort er habe, antwortete Steffen Scheller "Heimweg". "Ich bin auf dem Heimweg", eine Botschaft, die immer angebracht ist. Dies zeigt, dass Steffen Scheller nie die Bodenhaftung verloren hat und in seinem neuen Amt nicht "nur' Oberbürgermeister, sondern auch vor allem Zuhörer sein wird", so der Altbischof. Nach der Überreichung der Amtskette und des Amtseides kam dann auch der neue Oberbürgermeister zu Wort. Zur Realisierung seiner Vorhaben kündigte er eine betont offene und transparente Kommunikation und eine intensive Bürgerbeteiligung an - eine lebenswerte Stadt für jeden. "Die gesamte Verwaltung und ich werden uns nicht hinter den Rathausmauern oder hinter dem Schreibtisch verstecken, sondern mit allen Parteien, Institutionen, Vereinen und Bürgern immer den offenen Dialog suchen", versprach Scheller. Wohlwissend, dass es in der Kommunalpolitik kein Erfolgsrezept gibt oder wie es der griechische Philosoph Platon passend zitierte "Ich kenne keinen sicheren Weg zum Erfolg, aber einen sicheren Weg zum Misserfolg: es allen Recht machen zu wollen.""Wir wollen und werden immer der erste Ansprechpartner sein. Leider sind wir bei Vergabe der Gelder für Förderungen und Subventionen als Kommune immer der letzte im Kettenglied und können nicht alle Anliegen oder Forderungen erfüllen," bremste Scheller etwas die Erwartungen. Bei aller Freude über seinen Wahlerfolg zeigte sich Steffen Scheller selbstkritisch und bedauerte die geringe Wahlbeteiligung. "Das klare Votum macht natürlich stolz, dennoch zeigt es die Verdrossenheit. Wir arbeiten daran, dass Brandenburg eine Stadt sein wird, die politische Teilhabe nicht nur ermöglicht, sondern auch dazu ermutigt und sie einfordert", ist sich der Oberbürgermeister Steffen Scheller sicher.