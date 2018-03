Zwei Israel-Exkursionen des Ra'anana e. V. besuchen über Ostern das Heilige Land

Anja Linckus

Brandenburg (BRAWO) Die Begegnungsstätte Schloss Gollwitz und der Ra'anana e. V. ermöglichen auch in diesem Jahr zwei Gruppen Jugendlicher, das Heilige Land Israel bei einem deutsch-israelischen Jugendaustausch kennenzulernen. Das Projekt wird aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes gefördert. Insgesamt 27 junge Menschen, die hauptsächlich aus dem Sportbereich kommen, nutzen ihre Chance, mehr über das Land im Nahen Osten zu erfahren. Bereits im Februar und Anfang März trafen sich die Teilnehmenden zu Kennenlernseminaren im Schloss Gollwitz. Auf der Tagesordnung der Seminarleiterinnen Juliana Barg, Annekathrin Helbig und Nina Pape standen Themen wie "Interkulturelles Training" und die Geschichte des Nahostkonflikts. Die zwei Gruppen, die zwischen dem 28. März und 5. April nach Yad Mordechai, bzw. 25. März und 8. April nach Ra'anana reisen, erwartet ein vielseitiges Programm: Neben dem Besuch eines Holocaust-Museums lernen sie die wichtigsten Orte der drei Weltreligionen in der Jerusalemer Altstadt kennen: die Klagemauer, die Grabeskirche und die Al Aqsa Moschee. In einem Workshop in einer Grenzstadt zum Gazastreifen sollen die Auswirkungen des israelisch-palästinensischen Konfliktes vermittelt werden. In diesem Jahr steht die Exkursion ganz im Zeichen des zeitgleich stattfindenden Pessachfestes, eines der wichtigsten jüdischen Feste zur Erinnerung an den Auszug aus der Sklaverei in Ägypten. Während eines interkulturellen Abends im Kibbutz (Bezeichnung einer jüdischen Siedlung) können die Mädchen und Jungen die Bräuche Pessachs kennenlernen. Zum Schluss trifft sich die Gruppe "Ra'anana" erneut Mitte April in Gollwitz und tauscht sich über ihre hoffentlich lehrreichen und aufregenden Erlebnisse in Israel aus.Foto: Stiftung