Diebstähle gehen zurück - Gewalt und Betrug nehmen zu

Jürgen Liebezeit

Oberhavel (MOZ) Oberhavel. Weniger Diebstähle, dafür aber mehr Gewalt und Betrug. Auf diesen Nenner lässt sich die Kriminalitätsentwicklung im Jahr 2017 bringen. Trotzdem lebt es sich im Kreis Oberhavel so sicher wie im Bundesland Bayern.

Die Zahl der Straftaten im Nordwesten Brandenburgs ist insgesamt gesunken, die Aufklärungsquote gestiegen. Das geht aus der Kriminalitätsstatistik 2017 für die Polizeidirektion Nord, zu der die Kreise Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und Prignitz gehören, hervor, die am Dienstag der Direktionsleiter Frank Storch sowie der Leiter der Kriminalpolizei, Olaf Gaebel, in Neuruppin vorstellten. „Die Wahrscheinlichkeit, in den drei Landkreisen Opfer einer Straftat zu werden, liegt deutlich unter dem Landesdurchschnitt“, sagte Storch. Damit erreiche die Region ein Niveau wie Bayern und Rheinland-Pfalz.

Nach einem leichten Anstieg im Jahr 2016 sanken die Fallzahlen im vergangenen Jahr wieder deutlich um 350 auf insgesamt 25 278 registrierte Fälle. Gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote auf 56,5 Prozent. Sie liegt damit erneut deutlich über dem Landesdurchschnitt (55,3 Prozent). In Oberhavel wurden von 12 821 Straftaten 6 626 aufgeklärt. Das entspricht einer Aufklärungsquote von 51,51,7 Prozent.

Auffällig ist der Rückgang der Diebstähle. Sie sanken um 703 auf 8 766 Fälle. So gab es beispielsweise im vergangenen Jahr in den drei Landkreisen nur 563 Wohnungseinbrüche. Ein Jahr zuvor waren es 203 Fälle mehr. In Oberhavel wurden gut ein Viertel weniger Einbrüche gemeldet (365 Fälle/ minus 24,4 Prozent). Im Einzugsbereich des Hennigsdorfer Polizeirevier gab es 253 Einbrüche (minus 26,9 Prozent) und im ehemaligen Kreis Gransee 25 Fälle (minus 21,9 Prozent). Im Revier Oranienburg hat sich die Zahl der Wohnungseinbrüche sogar mehr als halbiert. Während im Jahr 2016 noch 186 entsprechende Anzeigen aufgenommen werden mussten, waren es 2017 nur noch 87 (minus 53,2 Prozent).

Stark zugenommen haben Rohheitsdelikte und Sachbeschädigungen. Auffällig oft sind die Straftäter Jugendliche. ⇥(Seite 2)