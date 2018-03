Hase, kannst kommen!

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ostersonntag - da wird in vielen Familien gemütlich gefrühstückt, danach geht es auf Eiersuche. Schön, wenn dann alles geschmückt ist. Also, wer Lust hat, schon mal zu basteln, zu backen und zu dekorieren - nur zu!

Osterzweig schmücken: Geh draußen auf die Suche nach schönen Zweigen (je mehr kleine Äste, desto besser). Zum Anhängen: Ostermotive aus Pappe, ausgeblasene und bemalte Eier, bunte Bänder.

Tapetentiere: Auf Karton Eier, Hasen oder Küken zeichnen, ausschneiden. Diese Schablone auf einen Tapetenrest (gerne in knalligen Farben) legen, ausschneiden und an die Zweige oder ans Fenster hängen.

Landschaften im Glas: Such dir ein Altglas (etwa: großes Gurkenglas), wasch es aus und mach die Etiketten ab. Geh draußen auf die Suche nach Moos, kleinen Ästen oder Kieselsteinen. Die Funde arrangierst du in dem Glas, in die Mitte setzt du einen Schoko-Hasen oder einige Eierchen.

Süßer Osterhase: Aus Marzipan-Rohmasse drei Kugeln formen. Eine größere Kugel bildet den Körper, eine mittlere ist der Kopf und eine kleine Kugel wird als Schwanz angedrückt. Dann längliche Ohren und Mini-Pfoten formen und mit Zuckerschrift (aus der Tube) Augen und Näschen aufmalen.

Eier färben: Eier hart kochen, mit Eierfarbe (aus dem Supermarkt) einfärben. Vielleicht mit Deko-Klebeband verzieren oder mit Filzstiften oder Wasserfarbe bemalen.

Küken-Muffins: Aus einem Rührteig Muffins backen und abkühlen lassen. Aus Puderzucker, etwas Zitronensaft und gelber Lebensmittelfarbe Zuckerguss anrühren und auf die Muffins streichen. Aus rotem Marzipan einen kleinen Schnabel formen und auf den noch feuchten Guss setzen, Smarties als Augen.

Ei-Aufhänger: Aus Karton Eier ausschneiden und mit Kleber bestreichen. Darauf fein zerbröselte Eierschalen streuen.

Holz-Hase: Du brauchst zwei unterschiedlich große Holzkugeln (Bastelladen). Aus je einem langen Draht-Stück formst du zwei schlaufenförmige Ohren, Enden unten zusammendrehen. Die Schlaufen mit Wolle umflechten oder mit Filz bekleben. Dann Drahtenden durch beide Kugeln stecken (die kleine ist oben).