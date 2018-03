Brandenburg senkt Schulden unter 18 Milliarden Euro

dpa

Potsdam (dpa) Dank eines Überschusses im vergangenen Jahr kann Brandenburg erstmals seit 2006 seine Schulden auf weniger als 18 Milliarden Euro senken.

Es handele sich um den siebten Haushaltsüberschuss unter Rot-Rot in Folge, sagte Finanzminister Christian Görke (Linke) am Dienstag nach der Kabinettssitzung. Das sei „nicht nur eine schwarze Null, sondern ein rot-rotes Plus“. Im vergangenen Jahr stand demnach am Ende ein Überschuss von knapp 460 Millionen Euro. Die Hälfte des Geldes werde zum Abbau des Schuldenbergs des Landes auf dann 17,96 Milliarden Euro verwendet, erklärte Görke. Die andere Hälfte solle in die Rücklage fließen.